Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024"
Главреду МИА "Россия сегодня" Симоньян вручили премию "За мир и права человека"
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присудили премию "За мир и права человека — 2024", сообщил RT в Telegram-канале.
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"Маргарите Симоньян присуждена премия "За мир и права человека — 2024". Вручается премия в Белоруссии второй год. Организатор — Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко", — говорится в публикации.
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В правлении фонда отметили, что Симоньян через свои платформы способствует образованию и информированию широкой аудитории о важных международных вопросах, уделяя внимание проблемам прав человека, миротворческим инициативам и социальным проблемам. Там подчеркнули, что медиаменеджер делает существенный вклад в поддержание и продвижение мира и прав человека.
Премию второй год подряд присуждает правозащитникам, журналистам и общественным деятелям Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко. Почти год назад премию первой степени от этого фонда получили Вероника Найденова и Марк Бриль из немецкой организации "Дети войны" (Kriegskinder), уточнил Sputnik Беларусь.
Эмиль Чечко — польский солдат, бежавший в Белоруссию в конце 2021-го. Он разоблачил убийства беженцев польской стороной. Весной 2022 года мужчину нашли мертвым в квартире в Минске.
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