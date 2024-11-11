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Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024" - РИА Новости, 11.11.2024
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19:34 11.11.2024 (обновлено: 20:40 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/simonyan-1983180654.html
Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024"
Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024" - РИА Новости, 11.11.2024
Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024"
Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присудили премию "За мир и права человека — 2024", сообщил RT в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:34
2024-11-11T20:40
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присудили премию "За мир и права человека — 2024", сообщил RT в Telegram-канале. "Маргарите Симоньян присуждена премия "За мир и права человека — 2024". Вручается премия в Белоруссии второй год. Организатор — Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко", — говорится в публикации. В правлении фонда отметили, что Симоньян через свои платформы способствует образованию и информированию широкой аудитории о важных международных вопросах, уделяя внимание проблемам прав человека, миротворческим инициативам и социальным проблемам. Там подчеркнули, что медиаменеджер делает существенный вклад в поддержание и продвижение мира и прав человека.Премию второй год подряд присуждает правозащитникам, журналистам и общественным деятелям Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко. Почти год назад премию первой степени от этого фонда получили Вероника Найденова и Марк Бриль из немецкой организации "Дети войны" (Kriegskinder), уточнил Sputnik Беларусь.Эмиль Чечко — польский солдат, бежавший в Белоруссию в конце 2021-го. Он разоблачил убийства беженцев польской стороной. Весной 2022 года мужчину нашли мертвым в квартире в Минске.
https://ria.ru/20241104/simonyan-1981809561.html
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белоруссия, минск, маргарита симоньян, россия, в мире, миа "россия сегодня", телеканал rt
Белоруссия, Минск, Маргарита Симоньян, Россия, В мире, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT
Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024"

Главреду МИА "Россия сегодня" Симоньян вручили премию "За мир и права человека"

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присудили премию "За мир и права человека — 2024", сообщил RT в Telegram-канале.
«
"Маргарите Симоньян присуждена премия "За мир и права человека — 2024". Вручается премия в Белоруссии второй год. Организатор — Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко", — говорится в публикации.
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В правлении фонда отметили, что Симоньян через свои платформы способствует образованию и информированию широкой аудитории о важных международных вопросах, уделяя внимание проблемам прав человека, миротворческим инициативам и социальным проблемам. Там подчеркнули, что медиаменеджер делает существенный вклад в поддержание и продвижение мира и прав человека.
Премию второй год подряд присуждает правозащитникам, журналистам и общественным деятелям Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко. Почти год назад премию первой степени от этого фонда получили Вероника Найденова и Марк Бриль из немецкой организации "Дети войны" (Kriegskinder), уточнил Sputnik Беларусь.
Эмиль Чечко — польский солдат, бежавший в Белоруссию в конце 2021-го. Он разоблачил убийства беженцев польской стороной. Весной 2022 года мужчину нашли мертвым в квартире в Минске.
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БелоруссияМинскМаргарита СимоньянРоссияВ миреМИА "Россия сегодня"Телеканал RT
 
 
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