https://ria.ru/20241111/simonyan-1983180654.html

Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024"

Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024" - РИА Новости, 11.11.2024

Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024"

Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присудили премию "За мир и права человека — 2024", сообщил RT в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:34

2024-11-11T19:34

2024-11-11T20:40

белоруссия

минск

маргарита симоньян

россия

в мире

миа "россия сегодня"

телеканал rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584445_0:798:2048:1950_1920x0_80_0_0_2e7aeec10768c79729ad06161f49f538.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присудили премию "За мир и права человека — 2024", сообщил RT в Telegram-канале. "Маргарите Симоньян присуждена премия "За мир и права человека — 2024". Вручается премия в Белоруссии второй год. Организатор — Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко", — говорится в публикации. В правлении фонда отметили, что Симоньян через свои платформы способствует образованию и информированию широкой аудитории о важных международных вопросах, уделяя внимание проблемам прав человека, миротворческим инициативам и социальным проблемам. Там подчеркнули, что медиаменеджер делает существенный вклад в поддержание и продвижение мира и прав человека.Премию второй год подряд присуждает правозащитникам, журналистам и общественным деятелям Международный благотворительный фонд имени Эмиля Чечко. Почти год назад премию первой степени от этого фонда получили Вероника Найденова и Марк Бриль из немецкой организации "Дети войны" (Kriegskinder), уточнил Sputnik Беларусь.Эмиль Чечко — польский солдат, бежавший в Белоруссию в конце 2021-го. Он разоблачил убийства беженцев польской стороной. Весной 2022 года мужчину нашли мертвым в квартире в Минске.

https://ria.ru/20241104/simonyan-1981809561.html

https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, минск, маргарита симоньян, россия, в мире, миа "россия сегодня", телеканал rt