https://ria.ru/20241111/shvajger-1983162501.html

Швайгер ответил на критику своей поездки в Минск

Швайгер ответил на критику своей поездки в Минск - РИА Новости, 11.11.2024

Швайгер ответил на критику своей поездки в Минск

Немецкий режиссер и актер Тиль Швайгер, которого раскритиковали за то, что он во время посещения Минска похвалил добродушие жителей Белоруссии и чистоту страны, РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:10

2024-11-11T18:10

2024-11-11T18:10

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БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Немецкий режиссер и актер Тиль Швайгер, которого раскритиковали за то, что он во время посещения Минска похвалил добродушие жителей Белоруссии и чистоту страны, заявил в соцсетях об аполитичном характере поездки. Ранее газета "Беларусь сегодня" сообщила, что Швайгер принял участие в съемках рекламного проекта крупной IT-компании, занимающейся интеграцией ИИ в автомобили. Съемки проходили с 31 октября по 6 ноября. В последний день съемки проходили в столичном аэропорту, говорится в статье. В ходе своего визита Швайгер выступил также на пресс-конференции, на которой, в частности, похвалил приветливость белорусов и чистоту на улицах страны. В Германии визит актера был раскритикован рядом СМИ по причине того, что Белоруссия является союзным с Российской Федерацией государством. "К сожалению, я обнаружил, что некоторые части пресс-конференции были вырваны из контекста и использованы для поддержки посылов, которые не отражают моих убеждений или намерений. Для ясности – я не поддерживал никаких политических или идеологических позиций", - написал Швайгер в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Актер подчеркнул, что его участие в пресс-конференции было посвящено теме рекламного проекта, а все иное – ошибочная интерпретация. Швайгер среди прочего известен своими ролями в фильмах "Министерство неджентльменских дел", "Бесславные ублюдки", "Значит, война", "Взрывная блондинка" и "Достучаться до небес".*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html

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белоруссия, минск, германия, тиль швайгер, россия, в мире