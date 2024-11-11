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Шольц и Трамп договорились работать над "возвращением мира" в Европу

Шольц и Трамп договорились работать над "возвращением мира" в Европу - РИА Новости, 11.11.2024

Шольц и Трамп договорились работать над "возвращением мира" в Европу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонные переговоры и договорились о совместной работе... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T02:57

2024-11-11T02:57

2024-11-11T02:57

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости/Прайм. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонные переговоры и договорились о совместной работе над "возвращением мира" в Европу, передают западные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта. "Федеральный канцлер Олаф Шольц вечером в воскресенье провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря. По словам Хебештрайта, политики договорились о том, чтобы "вместе работать над возвращением мира в Европу". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/tramp-1982985896.html

https://ria.ru/20241110/germaniya-1982923527.html

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