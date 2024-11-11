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Шольц и Трамп договорились работать над "возвращением мира" в Европу - РИА Новости, 11.11.2024
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02:57 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/sholts-1982986494.html
Шольц и Трамп договорились работать над "возвращением мира" в Европу
Шольц и Трамп договорились работать над "возвращением мира" в Европу - РИА Новости, 11.11.2024
Шольц и Трамп договорились работать над "возвращением мира" в Европу
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонные переговоры и договорились о совместной работе... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:57
2024-11-11T02:57
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости/Прайм. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонные переговоры и договорились о совместной работе над "возвращением мира" в Европу, передают западные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта. "Федеральный канцлер Олаф Шольц вечером в воскресенье провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря. По словам Хебештрайта, политики договорились о том, чтобы "вместе работать над возвращением мира в Европу". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/tramp-1982985896.html
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в мире, сша, германия, европа, дональд трамп, олаф шольц, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Германия, Европа, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Шольц и Трамп договорились работать над "возвращением мира" в Европу

Шольц и Трамп договорились о совместной работе над "возвращением мира" в Европу

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости/Прайм. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонные переговоры и договорились о совместной работе над "возвращением мира" в Европу, передают западные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.
"Федеральный канцлер Олаф Шольц вечером в воскресенье провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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По словам Хебештрайта, политики договорились о том, чтобы "вместе работать над возвращением мира в Европу".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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