https://ria.ru/20241111/sholts-1982986306.html

"Было табу". Шольц предложил "финляндизировать" Украину

"Было табу". Шольц предложил "финляндизировать" Украину - РИА Новости, 11.11.2024

"Было табу". Шольц предложил "финляндизировать" Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал идею "финляндизации" Украины, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T03:05

2024-11-11T03:05

2024-11-11T03:05

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олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

финляндия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал идею "финляндизации" Украины, пишет Responsible Statecraft.Предполагалось, что вариант с "финляндизацией" будет подразумевать отказ Украины от членства в НАТО на примере нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.В статье отмечается, что обсуждение таких идей в Европе и Германии в частности говорит о серьезной смене настроений относительно украинского конфликта в западном обществе."То, что вариант "финляндизации" в принципе обсуждается, показывает, насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры "всё, что потребуется для победы Украины" к более трезвой оценке реалий на местах. <...> Канцлер Шольц в уже много месяцев озвучивает идеи, которые до недавнего времени считались табу — в частности, о прямых переговорах с Россией на следующем мирном саммите по Украине", — говорится в публикации.При этом автор указывает на глубокий кризис в политической жизни Германии, где среди крупных немецких партий наблюдается раскол в позиции по украинскому конфликту."Даже если "финляндизация" Украины станет официальной линией нового немецкого правительства, момент, <...> чтобы прекратить боевые действия, может быть упущен", — резюмировали в статье.В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.Сам Линднер в ответ обвинил Шольца в умышленном расколе коалиционного правительства.

https://ria.ru/20241111/sholts-1982981115.html

https://ria.ru/20241110/germaniya-1982923527.html

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982918615.html

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в мире, украина, германия, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, финляндия