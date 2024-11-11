https://ria.ru/20241111/sholts-1982982506.html

Шольц не исключил проведения голосования по вотуму доверия до Рождества

Шольц не исключил проведения голосования по вотуму доверия до Рождества - РИА Новости, 11.11.2024

Шольц не исключил проведения голосования по вотуму доверия до Рождества

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил проведение голосования в бундестаге по вотуму доверия его правительству до Рождества, которое празднуется в Германии 25... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T01:36

2024-11-11T01:36

2024-11-11T01:36

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил проведение голосования в бундестаге по вотуму доверия его правительству до Рождества, которое празднуется в Германии 25 декабря, а также выразил надежду, что сохранит пост канцлера по итогам следующих выборов. Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе. "Для меня нет никакой проблемы вынести на голосование вотум доверия уже до Рождества, если все будут считать это правильным", - сказал Шольц в интервью телеканалу ARD. Изначально выбранные временные рамки для голосования по вотуму доверия и парламентским выборам Шольц назвал, ориентируясь на предыдущий опыт проведения досрочных выборов в Германии, а именно на досрочное завершение работы правительством Герхарда Шрёдера в 2005 году. При этом Шольц, несмотря на распад правящей коалиции, рассчитывает снова выиграть выборы и возглавить правительство Германии. "Я исхожу из того, что у Социал-демократической партии Германии хорошие шансы сформировать крупнейшую фракцию в бундестаге и что я смогу сформировать следующее правительство", - сказал канцлер. Шольц также заявил, что у него нет сомнений, что на следующих выборах баллотироваться на пост канцлера от социал-демократов будет именно он.

https://ria.ru/20240726/germanija-1962072906.html

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в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, герхард шредер, хдс/хсс, ard