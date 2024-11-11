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Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом - РИА Новости, 11.11.2024
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01:08 11.11.2024 (обновлено: 08:19 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/sholts-1982981115.html
Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом
Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом - РИА Новости, 11.11.2024
Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом
Канцлер Германии Олаф Шольц кратко прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом, сказав, что это заявление... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T01:08
2024-11-11T08:19
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц кратко прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом, сказав, что это заявление "делает ему честь". Ранее Маск на фоне развала правящей коалиции Германии в публикации в принадлежащей ему социальной сети X назвал канцлера глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска. "Это делает мне честь", - заявил он в интервью телеканалу ARD. Комментировать свою позицию более подробно канцлер не стал. Маск также назвал глупцом и вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека в ответ на публикацию про обсуждение политиком введения "массовой цензуры" и контроля над алгоритмами соцсетей X и TikTok. В среду канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.
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в мире, германия, будапешт, украина, олаф шольц, кристиан линднер, илон маск, ard, хдс/хсс
В мире, Германия, Будапешт, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Илон Маск, ARD, ХДС/ХСС
Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом

Шольц заявил, что критика Маска делает ему честь

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц кратко прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом, сказав, что это заявление "делает ему честь".
Ранее Маск на фоне развала правящей коалиции Германии в публикации в принадлежащей ему социальной сети X назвал канцлера глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Маск грубо высказался о Шольце
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"Это делает мне честь", - заявил он в интервью телеканалу ARD.
Комментировать свою позицию более подробно канцлер не стал.
Маск также назвал глупцом и вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека в ответ на публикацию про обсуждение политиком введения "массовой цензуры" и контроля над алгоритмами соцсетей X и TikTok.
В среду канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Маск назвал вице-президента Германии глупцом
Вчера, 16:30
 
В миреГерманияБудапештУкраинаОлаф ШольцКристиан ЛинднерИлон МаскARDХДС/ХСС
 
 
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