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Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным
Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным - РИА Новости, 11.11.2024
Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T01:06
2024-11-11T01:06
2024-11-11T01:12
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олаф шольц
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро. Ранее Шольц неоднократно говорил, что не исключает возможности проведения телефонного разговора с Путиным, когда настанет "подходящее время". В ходе интервью Шольца спросили, когда же настанет это "подходящее время". "Скоро", - ответил Шольц. Канцлер заявил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведёт уже на протяжении длительного времени.
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Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин, ARD
Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным
Шольц заявил, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет скоро
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро.
Ранее Шольц неоднократно говорил, что не исключает возможности проведения телефонного разговора с Путиным, когда настанет "подходящее время".
В ходе интервью Шольца спросили, когда же настанет это "подходящее время".
"Скоро", - ответил Шольц.
Канцлер заявил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведёт уже на протяжении длительного времени.