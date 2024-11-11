https://ria.ru/20241111/sholts-1982980963.html

Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным

Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным - РИА Новости, 11.11.2024

Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T01:06

2024-11-11T01:06

2024-11-11T01:12

германия

россия

олаф шольц

владимир путин

ard

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро. Ранее Шольц неоднократно говорил, что не исключает возможности проведения телефонного разговора с Путиным, когда настанет "подходящее время". В ходе интервью Шольца спросили, когда же настанет это "подходящее время". "Скоро", - ответил Шольц. Канцлер заявил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведёт уже на протяжении длительного времени.

https://ria.ru/20241107/sholts-1982423399.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, олаф шольц, владимир путин, ard