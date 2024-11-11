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Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным - РИА Новости, 11.11.2024
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01:06 11.11.2024 (обновлено: 01:12 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/sholts-1982980963.html
Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным
Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным - РИА Новости, 11.11.2024
Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T01:06
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германия
россия
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро. Ранее Шольц неоднократно говорил, что не исключает возможности проведения телефонного разговора с Путиным, когда настанет "подходящее время". В ходе интервью Шольца спросили, когда же настанет это "подходящее время". "Скоро", - ответил Шольц. Канцлер заявил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведёт уже на протяжении длительного времени.
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германия, россия, олаф шольц, владимир путин, ard
Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин, ARD
Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным

Шольц заявил, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет скоро

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро.
Ранее Шольц неоднократно говорил, что не исключает возможности проведения телефонного разговора с Путиным, когда настанет "подходящее время".
В ходе интервью Шольца спросили, когда же настанет это "подходящее время".
"Скоро", - ответил Шольц.
Канцлер заявил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведёт уже на протяжении длительного времени.
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ГерманияРоссияОлаф ШольцВладимир ПутинARD
 
 
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