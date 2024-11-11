https://ria.ru/20241111/shaman-1983105921.html

Источник назвал возможную причину смерти пресс-секретаря SHAMAN

Источник назвал возможную причину смерти пресс-секретаря SHAMAN - РИА Новости, 11.11.2024

Источник назвал возможную причину смерти пресс-секретаря SHAMAN

Причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:20

2024-11-11T15:20

2024-11-11T15:33

происшествия

антон коробков-землянский

москва

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Предварительная причина смерти — отравление неустановленным веществом", — сказал собеседник агентства.Накануне источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировали, по факту смерти проводится проверка.

https://ria.ru/20241110/shaman-1982939947.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, антон коробков-землянский, москва