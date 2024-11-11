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Источник назвал возможную причину смерти пресс-секретаря SHAMAN - РИА Новости, 11.11.2024
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15:20 11.11.2024 (обновлено: 15:33 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/shaman-1983105921.html
Источник назвал возможную причину смерти пресс-секретаря SHAMAN
Источник назвал возможную причину смерти пресс-секретаря SHAMAN - РИА Новости, 11.11.2024
Источник назвал возможную причину смерти пресс-секретаря SHAMAN
Причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:20
2024-11-11T15:33
происшествия
антон коробков-землянский
москва
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом, сообщил РИА Новости осведомленный источник.&quot;Предварительная причина смерти — отравление неустановленным веществом&quot;, — сказал собеседник агентства.Накануне источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировали, по факту смерти проводится проверка.
https://ria.ru/20241110/shaman-1982939947.html
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происшествия, антон коробков-землянский, москва
Происшествия, Антон Коробков-Землянский, Москва
Источник назвал возможную причину смерти пресс-секретаря SHAMAN

Причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN могло стать отравление

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Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN, журналиста Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«

"Предварительная причина смерти — отравление неустановленным веществом", — сказал собеседник агентства.

Накануне источник сообщил РИА Новости, что Коробков-Землянский умер в Москве. Ему было 40 лет.
Как рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировали, по факту смерти проводится проверка.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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