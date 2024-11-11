В Севастополе похоронили командира мотострелковой бригады Клименко
В Севастополе похоронили погибшего в зоне СВО командира мотострелковой бригады
© Фото : Telegram-канал Михаила РазвожаеваПохороны погибшего в зоне СВО генерал-майора Павла Клименко
© Фото : Telegram-канал Михаила Развожаева
Похороны погибшего в зоне СВО генерал-майора Павла Клименко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. В Севастополе похоронили погибшего в зоне СВО командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня мы проводили в последний путь командира мотострелковой бригады, генерал-майора Павла Юрьевича Клименко", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В церемонии прощания также приняли участие временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, родные и близкие погибшего.
Развожаев подчеркнул, что решением президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина Клименко присвоено звание Героя России посмертно.
"Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы - Звезду Героя России", - подчеркнул губернатор.
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По его словам, Клименко родился в селе Озек-Суат Нефтекумского района Ставропольского края. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое училище им. С.М. Кирова, для прохождения службы был направлен в 810-ю бригаду морской пехоты. Затем окончил общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации.
Развожаев охарактеризовал Клименко как отважного и мужественного воина.
"Павел Юрьевич Клименко геройски погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в поселке Красногоровка на донецком направлении. Он был командиром от бога. Никогда не прятался за спины бойцов. Беззаветно любил Россию и делал все возможное, чтобы защитить нашу Родину. Мы всегда будем помнить нашего Героя", - подчеркнул губернатор.
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