https://ria.ru/20241111/sevastopol-1983201661.html

В Севастополе похоронили командира мотострелковой бригады Клименко

В Севастополе похоронили командира мотострелковой бригады Клименко - РИА Новости, 11.11.2024

В Севастополе похоронили командира мотострелковой бригады Клименко

В Севастополе похоронили погибшего в зоне СВО командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T23:50

2024-11-11T23:50

2024-11-11T23:50

специальная военная операция на украине

россия

севастополь

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. В Севастополе похоронили погибшего в зоне СВО командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Сегодня мы проводили в последний путь командира мотострелковой бригады, генерал-майора Павла Юрьевича Клименко", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В церемонии прощания также приняли участие временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков, родные и близкие погибшего. Развожаев подчеркнул, что решением президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина Клименко присвоено звание Героя России посмертно. "Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы - Звезду Героя России", - подчеркнул губернатор. По его словам, Клименко родился в селе Озек-Суат Нефтекумского района Ставропольского края. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое училище им. С.М. Кирова, для прохождения службы был направлен в 810-ю бригаду морской пехоты. Затем окончил общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. Развожаев охарактеризовал Клименко как отважного и мужественного воина. "Павел Юрьевич Клименко геройски погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в поселке Красногоровка на донецком направлении. Он был командиром от бога. Никогда не прятался за спины бойцов. Беззаветно любил Россию и делал все возможное, чтобы защитить нашу Родину. Мы всегда будем помнить нашего Героя", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241106/svo-1982302384.html

https://ria.ru/20241030/geroy-1980964677.html

https://ria.ru/20241012/nagrada-1977732855.html

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севастополь

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россия, севастополь, нефтекумский район, михаил развожаев, владимир кочетков, владимир путин