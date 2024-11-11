Влах: в Молдавии боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий
Влах: жители Молдавии боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Граждане Молдавии боятся, что президент республики Майя Санду втянет страну в чужой военный сценарий, заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
"Люди возмущены не только бедностью. Этот режим начал активную милитаризацию Молдовы - увеличен бюджет министерства обороны; закупаются радары; значительно увеличилось число военных учений, включая обучение резервистов; в Молдову постоянно поступает оружие и военная техника в виде пожертвований. Люди боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий", - рассказала Влах.
Она отметила, что в последние годы от представителей руководства Молдавии звучали заявления о предпочтительности вступления в НАТО. "Я против такого курса. Республика Молдова по Конституции - нейтральное государство. Кстати, ещё в начале этого года я предложила, чтобы наряду с референдумом Майи Санду об интеграции в ЕС был проведён и референдум о невступлении в военные альянсы. Режим Майи Санду был против, потому что она знает, что большинство наших граждан никогда не поддержат участие страны в военных союзах", - подчеркнула Влах.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
Санду в своих интервью неоднократно подчеркивала необходимость продолжения обсуждений о сближении с НАТО, утверждая, что это способствует укреплению обороны республики. Она неоднократно заявляла в СМИ, что выступает за возможность пересмотра нейтрального статуса, подчеркивая, что Молдавия может сотрудничать с международными партнерами, такими как НАТО, для обеспечения безопасности.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", возглавляемой неформально Санду, в стране стали регулярно проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли о желании усилить обороноспособность страны.