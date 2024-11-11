Рейтинг@Mail.ru
Влах: в Молдавии боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/sandu-1982989698.html
Влах: в Молдавии боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий
Влах: в Молдавии боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий - РИА Новости, 11.11.2024
Влах: в Молдавии боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий
Граждане Молдавии боятся, что президент республики Майя Санду втянет страну в чужой военный сценарий, заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T04:21
2024-11-11T04:21
в мире
справки
молдавия
гагаузия
сша
майя санду
ирина влах
александр стояногло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980359306_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_675e4a90095c2f670344a0b7e4dc38c1.jpg
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Граждане Молдавии боятся, что президент республики Майя Санду втянет страну в чужой военный сценарий, заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. "Люди возмущены не только бедностью. Этот режим начал активную милитаризацию Молдовы - увеличен бюджет министерства обороны; закупаются радары; значительно увеличилось число военных учений, включая обучение резервистов; в Молдову постоянно поступает оружие и военная техника в виде пожертвований. Люди боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий", - рассказала Влах. Она отметила, что в последние годы от представителей руководства Молдавии звучали заявления о предпочтительности вступления в НАТО. "Я против такого курса. Республика Молдова по Конституции - нейтральное государство. Кстати, ещё в начале этого года я предложила, чтобы наряду с референдумом Майи Санду об интеграции в ЕС был проведён и референдум о невступлении в военные альянсы. Режим Майи Санду был против, потому что она знает, что большинство наших граждан никогда не поддержат участие страны в военных союзах", - подчеркнула Влах. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. Санду в своих интервью неоднократно подчеркивала необходимость продолжения обсуждений о сближении с НАТО, утверждая, что это способствует укреплению обороны республики. Она неоднократно заявляла в СМИ, что выступает за возможность пересмотра нейтрального статуса, подчеркивая, что Молдавия может сотрудничать с международными партнерами, такими как НАТО, для обеспечения безопасности. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", возглавляемой неформально Санду, в стране стали регулярно проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли о желании усилить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20241111/vlah-1982988526.html
https://ria.ru/20241105/gagauziya-1981909018.html
молдавия
гагаузия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980359306_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_4aad11d7ccdef5296a835e5e8154af91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, молдавия, гагаузия, сша, майя санду, ирина влах, александр стояногло, нато, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Справки, Молдавия, Гагаузия, США, Майя Санду, Ирина Влах, Александр Стояногло, НАТО, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Влах: в Молдавии боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий

Влах: жители Молдавии боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Граждане Молдавии боятся, что президент республики Майя Санду втянет страну в чужой военный сценарий, заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Влах призвала срочно спасать экономику Молдавии
03:49
"Люди возмущены не только бедностью. Этот режим начал активную милитаризацию Молдовы - увеличен бюджет министерства обороны; закупаются радары; значительно увеличилось число военных учений, включая обучение резервистов; в Молдову постоянно поступает оружие и военная техника в виде пожертвований. Люди боятся, что Санду втянет страну в чужой военный сценарий", - рассказала Влах.
Она отметила, что в последние годы от представителей руководства Молдавии звучали заявления о предпочтительности вступления в НАТО. "Я против такого курса. Республика Молдова по Конституции - нейтральное государство. Кстати, ещё в начале этого года я предложила, чтобы наряду с референдумом Майи Санду об интеграции в ЕС был проведён и референдум о невступлении в военные альянсы. Режим Майи Санду был против, потому что она знает, что большинство наших граждан никогда не поддержат участие страны в военных союзах", - подчеркнула Влах.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
Санду в своих интервью неоднократно подчеркивала необходимость продолжения обсуждений о сближении с НАТО, утверждая, что это способствует укреплению обороны республики. Она неоднократно заявляла в СМИ, что выступает за возможность пересмотра нейтрального статуса, подчеркивая, что Молдавия может сотрудничать с международными партнерами, такими как НАТО, для обеспечения безопасности.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", возглавляемой неформально Санду, в стране стали регулярно проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли о желании усилить обороноспособность страны.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии
5 ноября, 12:38
 
В миреСправкиМолдавияГагаузияСШАМайя СандуИрина ВлахАлександр СтояноглоНАТОЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала