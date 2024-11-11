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Третий саммит Россия — Африка пройдет в 2026 году - РИА Новости, 11.11.2024
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13:40 11.11.2024 (обновлено: 13:59 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/sammit-1983071542.html
Третий саммит Россия — Африка пройдет в 2026 году
Третий саммит Россия — Африка пройдет в 2026 году - РИА Новости, 11.11.2024
Третий саммит Россия — Африка пройдет в 2026 году
Третий саммит Россия-Африка пройдет в 2026 году, говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:40
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Третий саммит Россия-Африка пройдет в 2026 году, говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. "Министры иностранных дел Российской Федерации и африканских государств, признанных ООН, руководство Комиссии Африканского союза и исполнительных органов, ведущих африканских интеграционных объединений, а также их представители – участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка выражают приверженность дальнейшей совместной работе в целях углубления сотрудничества и обеспечения успешного проведения третьего саммита Россия-Африка в 2026 году", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте российского МИД.
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в мире, оон, форум "россия — африка"
В мире, ООН, Форум "Россия — Африка"
Третий саммит Россия — Африка пройдет в 2026 году

Форум партнерства Россия — Африка: третий саммит пройдет в 2026 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Работа министерской конференции
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Россия - Африка. Работа министерской конференции
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Третий саммит Россия-Африка пройдет в 2026 году, говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
"Министры иностранных дел Российской Федерации и африканских государств, признанных ООН, руководство Комиссии Африканского союза и исполнительных органов, ведущих африканских интеграционных объединений, а также их представители – участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка выражают приверженность дальнейшей совместной работе в целях углубления сотрудничества и обеспечения успешного проведения третьего саммита Россия-Африка в 2026 году", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте российского МИД.
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