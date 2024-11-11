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Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено - РИА Новости, 11.11.2024
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08:46 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/sakhalin-1983004216.html
Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено
Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено - РИА Новости, 11.11.2024
Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра понедельника работает в штатном режиме, сообщает региональный главк МЧС России в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:46
2024-11-11T08:46
ванино
холмск
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра понедельника работает в штатном режиме, сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 10.45 (02.45 мск) 11 ноября паромная переправа Ванино – Холмск открыта", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено во второй половине суток в воскресенье из-за ухудшения погоды в Татарском проливе, связанного с прохождением циклона. Паромы пережидали непогоду в порту Ванино.
https://ria.ru/20241023/sahalin-1979469891.html
ванино
холмск
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ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ванино, Холмск, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено

МЧС: паромная переправа между Сахалином и материком вернулась к штатной работе

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПорт Холмск на Сахалине
Порт Холмск на Сахалине - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с утра понедельника работает в штатном режиме, сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале.
"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 10.45 (02.45 мск) 11 ноября паромная переправа Ванино – Холмск открыта", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено во второй половине суток в воскресенье из-за ухудшения погоды в Татарском проливе, связанного с прохождением циклона. Паромы пережидали непогоду в порту Ванино.
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ВаниноХолмскСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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