https://ria.ru/20241111/saar-1983071041.html

В Израиле заявили о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане

В Израиле заявили о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане - РИА Новости, 11.11.2024

В Израиле заявили о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане

Глава МИД Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:36

2024-11-11T13:36

2024-11-11T13:36

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ХАЙФА, 11 ноя – РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен. "Прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, но главной проблемой остается соблюдение условий (соглашения – ред.)", - цитирует речь министра 12-й канал израильского телевидения.

https://ria.ru/20241109/livan-1982841624.html

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в мире, ливан, мид израиля‎, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024