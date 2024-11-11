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В Израиле заявили о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане - РИА Новости, 11.11.2024
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13:36 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/saar-1983071041.html
В Израиле заявили о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане
В Израиле заявили о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане - РИА Новости, 11.11.2024
В Израиле заявили о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане
Глава МИД Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:36
2024-11-11T13:36
в мире
ливан
мид израиля‎
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ХАЙФА, 11 ноя – РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен. "Прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, но главной проблемой остается соблюдение условий (соглашения – ред.)", - цитирует речь министра 12-й канал израильского телевидения.
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в мире, ливан, мид израиля‎, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, МИД Израиля‎, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле заявили о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане

Глава МИД Израиля Саар: прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть

© AP Photo / Bilal HusseinИзраильский авиаудар по южному пригороду Бейрута
Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута . Архивное фото
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ХАЙФА, 11 ноя – РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции для зарубежных СМИ заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен.
"Прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, но главной проблемой остается соблюдение условий (соглашения – ред.)", - цитирует речь министра 12-й канал израильского телевидения.
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В миреЛиванМИД Израиля‎Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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