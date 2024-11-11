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Экс-глава батальона "Луганск-1" появился в базе розыска МВД России - РИА Новости, 11.11.2024
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12:56 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/rozysk-1983063296.html
Экс-глава батальона "Луганск-1" появился в базе розыска МВД России
Экс-глава батальона "Луганск-1" появился в базе розыска МВД России - РИА Новости, 11.11.2024
Экс-глава батальона "Луганск-1" появился в базе розыска МВД России
Народный депутат Украины, экс-глава батальона "Луганск-1" Артём Витко объявлен в розыск по уголовному делу, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:56
2024-11-11T12:56
украина
донбасс
лисичанск
олег ляшко
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Народный депутат Украины, экс-глава батальона "Луганск-1" Артём Витко объявлен в розыск по уголовному делу, следует из базы розыска МВД России. "Основание для розыска: разыскивается по статье", - следует из карточки базы. Батальон патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" - спецподразделение Национальной полиции Украины. Образован в мае 2014 года. В интернете говорится о том, что Витко во главе батальона патрульной службы милиции особого назначения "Луганск-1" принял участие в вооружённом конфликте в Донбассе, в составе батальона "Луганск-1" участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, а также в обстреле пригородов Луганска. С 2014 года - народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко. По какой именно статье разыскивается Витко, не уточняется.
https://ria.ru/20241001/ekstraditsiya-1975637763.html
https://ria.ru/20240527/rozysk-1948507201.html
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украина, донбасс, лисичанск, олег ляшко, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Украина, Донбасс, Лисичанск, Олег Ляшко, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Экс-глава батальона "Луганск-1" появился в базе розыска МВД России

МВД объявило в розыск экс-главу батальона "Луганск-1" Артема Витко

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Народный депутат Украины, экс-глава батальона "Луганск-1" Артём Витко объявлен в розыск по уголовному делу, следует из базы розыска МВД России.
"Основание для розыска: разыскивается по статье", - следует из карточки базы.
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Батальон патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" - спецподразделение Национальной полиции Украины. Образован в мае 2014 года.
В интернете говорится о том, что Витко во главе батальона патрульной службы милиции особого назначения "Луганск-1" принял участие в вооружённом конфликте в Донбассе, в составе батальона "Луганск-1" участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, а также в обстреле пригородов Луганска. С 2014 года - народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко.
По какой именно статье разыскивается Витко, не уточняется.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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27 мая, 00:32
 
УкраинаДонбассЛисичанскОлег ЛяшкоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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