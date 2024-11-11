https://ria.ru/20241111/rozysk-1983063296.html
Экс-глава батальона "Луганск-1" появился в базе розыска МВД России
Экс-глава батальона "Луганск-1" появился в базе розыска МВД России - РИА Новости, 11.11.2024
Экс-глава батальона "Луганск-1" появился в базе розыска МВД России
Народный депутат Украины, экс-глава батальона "Луганск-1" Артём Витко объявлен в розыск по уголовному делу, следует из базы розыска МВД России. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:56
2024-11-11T12:56
2024-11-11T12:56
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донбасс
лисичанск
олег ляшко
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Народный депутат Украины, экс-глава батальона "Луганск-1" Артём Витко объявлен в розыск по уголовному делу, следует из базы розыска МВД России. "Основание для розыска: разыскивается по статье", - следует из карточки базы. Батальон патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" - спецподразделение Национальной полиции Украины. Образован в мае 2014 года. В интернете говорится о том, что Витко во главе батальона патрульной службы милиции особого назначения "Луганск-1" принял участие в вооружённом конфликте в Донбассе, в составе батальона "Луганск-1" участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, а также в обстреле пригородов Луганска. С 2014 года - народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко. По какой именно статье разыскивается Витко, не уточняется.
https://ria.ru/20241001/ekstraditsiya-1975637763.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донбасс, лисичанск, олег ляшко, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Украина, Донбасс, Лисичанск, Олег Ляшко, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Экс-глава батальона "Луганск-1" появился в базе розыска МВД России
МВД объявило в розыск экс-главу батальона "Луганск-1" Артема Витко