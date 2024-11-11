https://ria.ru/20241111/rossijane-1982979977.html
Россияне не обращались за помощью после сильных землетрясений на Кубе
Россияне не обращались за помощью после сильных землетрясений на Кубе - РИА Новости, 11.11.2024
Россияне не обращались за помощью после сильных землетрясений на Кубе
Российские граждане не обращались за помощью в посольство или консульство РФ после сильных землетрясений на востоке Кубы, сообщили в диппредставительстве РФ в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T00:40
2024-11-11T00:40
2024-11-11T00:42
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мигель диас-канель бермудес
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МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Российские граждане не обращались за помощью в посольство или консульство РФ после сильных землетрясений на востоке Кубы, сообщили в диппредставительстве РФ в Гаване. "Информация о возможных жертвах и пострадавших на данный момент не поступала. Российские граждане за помощью в посольство и генконсульство в связи с землетрясениями не обращались", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес ранее сообщил, что два мощных землетрясения на востоке Кубы в воскресенье привели к оползням, повреждениям жилых домов и линий электропередачи, населению пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма было рекомендовано оставаться на открытых местах на время оценки ущерба. По данным местных сейсмологов, магнитуда толчков составила 6 и 6,7. Они произошли с разницей в час у побережья Кубы в сейсмически активной зоне на границе тектонических плит, к которой примыкает остров.
https://ria.ru/20241110/kuba-1982976115.html
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в мире, куба, россия, гавана, мигель диас-канель бермудес
В мире, Куба, Россия, Гавана, Мигель Диас-Канель Бермудес
Россияне не обращались за помощью после сильных землетрясений на Кубе
Российские граждане не обращались за помощью после сильных землетрясений на Кубе