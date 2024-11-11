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Роспотребнадзор запустил горячую линию о цифровой маркировке товаров - РИА Новости, 11.11.2024
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00:19 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/rospotrebnadzor-1982979119.html
Роспотребнадзор запустил горячую линию о цифровой маркировке товаров
Роспотребнадзор запустил горячую линию о цифровой маркировке товаров - РИА Новости, 11.11.2024
Роспотребнадзор запустил горячую линию о цифровой маркировке товаров
Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию по вопросам о цифровой маркировке товаров, консультировать граждан будут в период с 11 по 22 ноября,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T00:19
2024-11-11T00:19
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию по вопросам о цифровой маркировке товаров, консультировать граждан будут в период с 11 по 22 ноября, сообщили в ведомстве. "В период с 11 по 22 ноября 2024 года Роспотребнадзором открыта всероссийская горячая линия по вопросам о цифровой маркировке товаров. Горячая линия приурочена ко Всемирному дню качества, который отмечается 15 ноября. Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся контроля за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции", - отметили в ведомстве. По данным Роспотребнадзора, граждане смогут задать вопросы о том, какая продукция на полках в магазинах сегодня должна быть обязательно промаркированной, какие исключения действуют из этих правил, как государство контролирует оборот товаров с маркировкой, куда обращаться, если гражданин обнаружил на полке товар без маркировки, какие возможности предоставляет мобильное приложение для организации общественного контроля за соблюдением этих требований. Консультирование граждан по тематическим вопросам будет осуществляться через телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора, а также по телефонам "горячих линий" управлений Роспотребнадзора в регионах России. Дополнительно консультации можно получить в Центрах гигиены и эпидемиологии, где расположены консультационные центры для потребителей.
https://ria.ru/20241104/moskva-1981809965.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор запустил горячую линию о цифровой маркировке товаров

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам цифровой маркировки товаров

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию по вопросам о цифровой маркировке товаров, консультировать граждан будут в период с 11 по 22 ноября, сообщили в ведомстве.
"В период с 11 по 22 ноября 2024 года Роспотребнадзором открыта всероссийская горячая линия по вопросам о цифровой маркировке товаров. Горячая линия приурочена ко Всемирному дню качества, который отмечается 15 ноября. Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся контроля за соблюдением требований к обязательной цифровой маркировке продукции", - отметили в ведомстве.
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По данным Роспотребнадзора, граждане смогут задать вопросы о том, какая продукция на полках в магазинах сегодня должна быть обязательно промаркированной, какие исключения действуют из этих правил, как государство контролирует оборот товаров с маркировкой, куда обращаться, если гражданин обнаружил на полке товар без маркировки, какие возможности предоставляет мобильное приложение для организации общественного контроля за соблюдением этих требований.
Консультирование граждан по тематическим вопросам будет осуществляться через телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора, а также по телефонам "горячих линий" управлений Роспотребнадзора в регионах России. Дополнительно консультации можно получить в Центрах гигиены и эпидемиологии, где расположены консультационные центры для потребителей.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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