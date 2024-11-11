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В Рособрнадзоре допустили изменение формата ОГЭ - РИА Новости, 11.11.2024
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12:13 11.11.2024 (обновлено: 12:57 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/rosobrnadzor-1983051135.html
В Рособрнадзоре допустили изменение формата ОГЭ
В Рособрнадзоре допустили изменение формата ОГЭ - РИА Новости, 11.11.2024
В Рособрнадзоре допустили изменение формата ОГЭ
В ближайшие годы формат основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов и процесс поступления в колледжи и техникумы могут измениться, заявил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:13
2024-11-11T12:57
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ближайшие годы формат основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов и процесс поступления в колледжи и техникумы могут измениться, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Отбор в техникумы не такой прозрачный и объективный, как сдача единого государственного экзамена. Этот вопрос обсуждается, и, скорее всего, не в этом году, сразу вам говорю, ближайшие годы, форма ОГЭ, в том числе расчет оценки, применение результатов, выбора предметов – это все, скорее всего, претерпит изменения", - сказал Музаев на всероссийской встрече с родителями учащихся в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава Рособрнадзора отметил, что данные изменения необходимы для того, чтобы появилось понимание, в каких школах и колледжах учитывать результаты экзаменов. "Если это инженерный техникум, важно, чтобы не средний балл аттестата был (учитывался - ред.), а оценки за математику, физику, биологию, химию - они важны. Если это гуманитарные техникумы, то важны другие предметы. А вот это все сейчас - ОГЭ и аттестат среднего образования - не учитывается, поэтому здесь грядут изменения, но не в этом году", - заключил Музаев.
https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В Рособрнадзоре допустили изменение формата ОГЭ

Глава Рособрнадзора: формат ОГЭ может измениться

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкШкольники перед началом экзамена
Школьники перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ближайшие годы формат основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов и процесс поступления в колледжи и техникумы могут измениться, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Отбор в техникумы не такой прозрачный и объективный, как сдача единого государственного экзамена. Этот вопрос обсуждается, и, скорее всего, не в этом году, сразу вам говорю, ближайшие годы, форма ОГЭ, в том числе расчет оценки, применение результатов, выбора предметов – это все, скорее всего, претерпит изменения", - сказал Музаев на всероссийской встрече с родителями учащихся в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Глава Рособрнадзора отметил, что данные изменения необходимы для того, чтобы появилось понимание, в каких школах и колледжах учитывать результаты экзаменов.
"Если это инженерный техникум, важно, чтобы не средний балл аттестата был (учитывался - ред.), а оценки за математику, физику, биологию, химию - они важны. Если это гуманитарные техникумы, то важны другие предметы. А вот это все сейчас - ОГЭ и аттестат среднего образования - не учитывается, поэтому здесь грядут изменения, но не в этом году", - заключил Музаев.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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