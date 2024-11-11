https://ria.ru/20241111/rosobrnadzor-1983051135.html

В Рособрнадзоре допустили изменение формата ОГЭ

В Рособрнадзоре допустили изменение формата ОГЭ - РИА Новости, 11.11.2024

В Рособрнадзоре допустили изменение формата ОГЭ

В ближайшие годы формат основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов и процесс поступления в колледжи и техникумы могут измениться, заявил... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:13

2024-11-11T12:13

2024-11-11T12:57

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240615_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_9ee2a40faa6cebec568b6dcff48432f6.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В ближайшие годы формат основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов и процесс поступления в колледжи и техникумы могут измениться, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Отбор в техникумы не такой прозрачный и объективный, как сдача единого государственного экзамена. Этот вопрос обсуждается, и, скорее всего, не в этом году, сразу вам говорю, ближайшие годы, форма ОГЭ, в том числе расчет оценки, применение результатов, выбора предметов – это все, скорее всего, претерпит изменения", - сказал Музаев на всероссийской встрече с родителями учащихся в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава Рособрнадзора отметил, что данные изменения необходимы для того, чтобы появилось понимание, в каких школах и колледжах учитывать результаты экзаменов. "Если это инженерный техникум, важно, чтобы не средний балл аттестата был (учитывался - ред.), а оценки за математику, физику, биологию, химию - они важны. Если это гуманитарные техникумы, то важны другие предметы. А вот это все сейчас - ОГЭ и аттестат среднего образования - не учитывается, поэтому здесь грядут изменения, но не в этом году", - заключил Музаев.

https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html

https://ria.ru/20241003/falkov-1976082061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование