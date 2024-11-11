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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 11.11.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:27
2024-11-11T05:27
2024-11-11T05:27
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241111/artillerija-1982990676.html
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липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности