Директор ФБР не намерен уходить в отставку, пишет WP
WP: директор ФБР Кристофер Рэй не планирует уходить в отставку из-за Трампа
© AP Photo / Carolyn KasterГлава ФБР Кристофер Рэй
© AP Photo / Carolyn Kaster
Глава ФБР Кристофер Рэй. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй, назначенный Дональдом Трампом в 2017 году, не намерен покидать свою должность, несмотря на мнения о том, что победивший на выборах 2024 года президент может его уволить, сообщает Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Рэй продолжает планировать свою работу до 2025 года и не подает признаков, что собирается уйти в отставку", — говорится в сообщении.
По данным издания, Трамп неоднократно высказывал недовольство тем, что директор ФБР не инициировал расследование в отношении его соперника-демократа Джо Байдена в 2020 году, а также не делал достаточно для того, чтобы поддержать его попытки переизбраться. В дальнейшем Трамп не раз заявлял, что, возможно, уволит Рэя.
Кроме того, напряжение между Трампом и ФБР усилилось в 2022 году, когда бюро провело санкционированный судом обыск в резиденции экс-президента Мар-а-Лаго в поисках секретных документов, что вызвало протесты среди республиканцев и угрозы в адрес сотрудников ФБР.
Тем не менее, представители Трампа и его предвыборной кампании не делали публичных заявлений о возможных изменениях в руководстве ФБР.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.