https://ria.ru/20241111/remont-1983021803.html

В Хабаровском крае завершен ремонт ста километров дорог по нацпроекту "БКД"

В Хабаровском крае завершен ремонт ста километров дорог по нацпроекту "БКД" - РИА Новости, 11.11.2024

В Хабаровском крае завершен ремонт ста километров дорог по нацпроекту "БКД"

Ремонт почти 100 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированному президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:28

2024-11-11T10:28

2024-11-11T10:28

хабаровский край

хабаровский край

хабаровский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983021302_0:3:922:522_1920x0_80_0_0_d1ed9cc7724f512a0fc9a757b0e95630.jpg

ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Ремонт почти 100 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированному президентом России Владимиром Путиным, завершен в Хабаровском крае, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "В Хабаровском крае завершены основные работы по обновлению дорожного покрытия автомагистралей в рамках нацпроекта "БКД"... В 2024 году в нормативное состояние приведено 85 объектов дорожной сети крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения протяженностью почти в 100 километров на общую сумму свыше 2,7 миллиарда рублей", - сообщается на официальном сайте министерства. Отмечается, что ключевые участки включены в Атлас проблемных объектов края ("Атлас 27"), разработанный по поручению губернатора края Дмитрия Демешина. По данным ведомства, в Хабаровске обновление получили 33 объекта улично-дорожной сети протяженностью около 24,7 километра. Общая сумма финансирования составила 1,467 миллиарда рублей. Самые крупные объекты сезона – проспект 60-летия Октября от улицы Машинистов до улицы Аэродромной и путепровод "улица Ленинградская – проспект 60-летия Октября – Восточное шоссе". Существенное обновление по нацпроекту затронуло переулок Благодатный, улицы Архангельскую, Батумскую, Башенную, Ишимскую, Оборскую, Портовую, Рыбинскую, Свирскую, Черниговскую и Энтузиастов. В Комсомольске-на-Амуре, как сообщает минтранс региона, работы велись на 23 участках дорог протяженностью около 33,9 километра, стоимостью 580 миллионов рублей. В числе значимых – шоссе Восточное, Индустриальное, Комсомольское, Хорпинское и Хумминское, Интернациональный проспект, улицы Гамарника и Жуковского, а также автодорога от поселка "Большевик" в сторону поселка Хальгасо. На территории Хабаровского района благоустроено 23 объекта улично-дорожной сети протяженностью 10,5 километров в 18 населенных пунктах. Из них самые протяженные участки – на улицах Центральной в Малиновке, Новой - в Мирном, Амурской - в Корсаково-1, Якутской - в Бычихе, Юбилейной - в Рощино и улице Садовой в Ильинке. Кроме того, по нацпроекту отремонтировано шесть участков региональных автодорог протяженностью около 30,2 километра в Бикинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском районах и районе имени Лазо, уточняет министерство. "На работы действует гарантия, по дорожному полотну гарантийный срок составляет пять лет. Краевым минтрансом совместно с ФКУ ДСД "Дальний Восток" регулярно проводится работа по проверке исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств на объектах дорожного хозяйства, отремонтированных в рамках нацпроекта. По их итогам выносятся предписания по устранению замечаний, каждый подрядчик несет ответственность за свой участок", - говорится в сообщении ведомства. Как сообщает правительство региона, Хабаровский край начал участвовать в дорожном нацпроекте в 2019 году. За это время удалось обновить более 820 километров автодорог регионального и местного значения.

https://ria.ru/20241108/grant-1982596509.html

https://ria.ru/20241108/demeshin-1982603838.html

хабаровский край

хабаровский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, хабаровский район, россия