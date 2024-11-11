В Хабаровском крае завершен ремонт ста километров дорог по нацпроекту "БКД"
© Фото : Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства краяРемонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" завершен в Хабаровском крае
Ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" завершен в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Ремонт почти 100 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированному президентом России Владимиром Путиным, завершен в Хабаровском крае, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
"В Хабаровском крае завершены основные работы по обновлению дорожного покрытия автомагистралей в рамках нацпроекта "БКД"... В 2024 году в нормативное состояние приведено 85 объектов дорожной сети крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения протяженностью почти в 100 километров на общую сумму свыше 2,7 миллиарда рублей", - сообщается на официальном сайте министерства.
Отмечается, что ключевые участки включены в Атлас проблемных объектов края ("Атлас 27"), разработанный по поручению губернатора края Дмитрия Демешина.
По данным ведомства, в Хабаровске обновление получили 33 объекта улично-дорожной сети протяженностью около 24,7 километра. Общая сумма финансирования составила 1,467 миллиарда рублей. Самые крупные объекты сезона – проспект 60-летия Октября от улицы Машинистов до улицы Аэродромной и путепровод "улица Ленинградская – проспект 60-летия Октября – Восточное шоссе". Существенное обновление по нацпроекту затронуло переулок Благодатный, улицы Архангельскую, Батумскую, Башенную, Ишимскую, Оборскую, Портовую, Рыбинскую, Свирскую, Черниговскую и Энтузиастов.
В Комсомольске-на-Амуре, как сообщает минтранс региона, работы велись на 23 участках дорог протяженностью около 33,9 километра, стоимостью 580 миллионов рублей. В числе значимых – шоссе Восточное, Индустриальное, Комсомольское, Хорпинское и Хумминское, Интернациональный проспект, улицы Гамарника и Жуковского, а также автодорога от поселка "Большевик" в сторону поселка Хальгасо.
На территории Хабаровского района благоустроено 23 объекта улично-дорожной сети протяженностью 10,5 километров в 18 населенных пунктах. Из них самые протяженные участки – на улицах Центральной в Малиновке, Новой - в Мирном, Амурской - в Корсаково-1, Якутской - в Бычихе, Юбилейной - в Рощино и улице Садовой в Ильинке.
Кроме того, по нацпроекту отремонтировано шесть участков региональных автодорог протяженностью около 30,2 километра в Бикинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском районах и районе имени Лазо, уточняет министерство.
"На работы действует гарантия, по дорожному полотну гарантийный срок составляет пять лет. Краевым минтрансом совместно с ФКУ ДСД "Дальний Восток" регулярно проводится работа по проверке исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств на объектах дорожного хозяйства, отремонтированных в рамках нацпроекта. По их итогам выносятся предписания по устранению замечаний, каждый подрядчик несет ответственность за свой участок", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает правительство региона, Хабаровский край начал участвовать в дорожном нацпроекте в 2019 году. За это время удалось обновить более 820 километров автодорог регионального и местного значения.