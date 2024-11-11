Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае завершен ремонт ста километров дорог по нацпроекту "БКД" - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:28 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/remont-1983021803.html
В Хабаровском крае завершен ремонт ста километров дорог по нацпроекту "БКД"
В Хабаровском крае завершен ремонт ста километров дорог по нацпроекту "БКД" - РИА Новости, 11.11.2024
В Хабаровском крае завершен ремонт ста километров дорог по нацпроекту "БКД"
Ремонт почти 100 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированному президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:28
2024-11-11T10:28
хабаровский край
хабаровский край
хабаровский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983021302_0:3:922:522_1920x0_80_0_0_d1ed9cc7724f512a0fc9a757b0e95630.jpg
ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Ремонт почти 100 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированному президентом России Владимиром Путиным, завершен в Хабаровском крае, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "В Хабаровском крае завершены основные работы по обновлению дорожного покрытия автомагистралей в рамках нацпроекта "БКД"... В 2024 году в нормативное состояние приведено 85 объектов дорожной сети крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения протяженностью почти в 100 километров на общую сумму свыше 2,7 миллиарда рублей", - сообщается на официальном сайте министерства. Отмечается, что ключевые участки включены в Атлас проблемных объектов края ("Атлас 27"), разработанный по поручению губернатора края Дмитрия Демешина. По данным ведомства, в Хабаровске обновление получили 33 объекта улично-дорожной сети протяженностью около 24,7 километра. Общая сумма финансирования составила 1,467 миллиарда рублей. Самые крупные объекты сезона – проспект 60-летия Октября от улицы Машинистов до улицы Аэродромной и путепровод "улица Ленинградская – проспект 60-летия Октября – Восточное шоссе". Существенное обновление по нацпроекту затронуло переулок Благодатный, улицы Архангельскую, Батумскую, Башенную, Ишимскую, Оборскую, Портовую, Рыбинскую, Свирскую, Черниговскую и Энтузиастов. В Комсомольске-на-Амуре, как сообщает минтранс региона, работы велись на 23 участках дорог протяженностью около 33,9 километра, стоимостью 580 миллионов рублей. В числе значимых – шоссе Восточное, Индустриальное, Комсомольское, Хорпинское и Хумминское, Интернациональный проспект, улицы Гамарника и Жуковского, а также автодорога от поселка "Большевик" в сторону поселка Хальгасо. На территории Хабаровского района благоустроено 23 объекта улично-дорожной сети протяженностью 10,5 километров в 18 населенных пунктах. Из них самые протяженные участки – на улицах Центральной в Малиновке, Новой - в Мирном, Амурской - в Корсаково-1, Якутской - в Бычихе, Юбилейной - в Рощино и улице Садовой в Ильинке. Кроме того, по нацпроекту отремонтировано шесть участков региональных автодорог протяженностью около 30,2 километра в Бикинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском районах и районе имени Лазо, уточняет министерство. "На работы действует гарантия, по дорожному полотну гарантийный срок составляет пять лет. Краевым минтрансом совместно с ФКУ ДСД "Дальний Восток" регулярно проводится работа по проверке исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств на объектах дорожного хозяйства, отремонтированных в рамках нацпроекта. По их итогам выносятся предписания по устранению замечаний, каждый подрядчик несет ответственность за свой участок", - говорится в сообщении ведомства. Как сообщает правительство региона, Хабаровский край начал участвовать в дорожном нацпроекте в 2019 году. За это время удалось обновить более 820 километров автодорог регионального и местного значения.
https://ria.ru/20241108/grant-1982596509.html
https://ria.ru/20241108/demeshin-1982603838.html
хабаровский край
хабаровский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983021302_0:0:857:643_1920x0_80_0_0_4f0b65f0254eec4faf55ebb89b605307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, хабаровский район, россия
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровский район, Россия

В Хабаровском крае завершен ремонт ста километров дорог по нацпроекту "БКД"

© Фото : Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства краяРемонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" завершен в Хабаровском крае
Ремонт дорог по нацпроекту Безопасные качественные дороги завершен в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства края
Ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" завершен в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Ремонт почти 100 километров дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), инициированному президентом России Владимиром Путиным, завершен в Хабаровском крае, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
"В Хабаровском крае завершены основные работы по обновлению дорожного покрытия автомагистралей в рамках нацпроекта "БКД"... В 2024 году в нормативное состояние приведено 85 объектов дорожной сети крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения протяженностью почти в 100 километров на общую сумму свыше 2,7 миллиарда рублей", - сообщается на официальном сайте министерства.
Программист - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
IT-разработчики Хабаровского края впервые получили федеральный грант
8 ноября, 10:27
Отмечается, что ключевые участки включены в Атлас проблемных объектов края ("Атлас 27"), разработанный по поручению губернатора края Дмитрия Демешина.
По данным ведомства, в Хабаровске обновление получили 33 объекта улично-дорожной сети протяженностью около 24,7 километра. Общая сумма финансирования составила 1,467 миллиарда рублей. Самые крупные объекты сезона – проспект 60-летия Октября от улицы Машинистов до улицы Аэродромной и путепровод "улица Ленинградская – проспект 60-летия Октября – Восточное шоссе". Существенное обновление по нацпроекту затронуло переулок Благодатный, улицы Архангельскую, Батумскую, Башенную, Ишимскую, Оборскую, Портовую, Рыбинскую, Свирскую, Черниговскую и Энтузиастов.
В Комсомольске-на-Амуре, как сообщает минтранс региона, работы велись на 23 участках дорог протяженностью около 33,9 километра, стоимостью 580 миллионов рублей. В числе значимых – шоссе Восточное, Индустриальное, Комсомольское, Хорпинское и Хумминское, Интернациональный проспект, улицы Гамарника и Жуковского, а также автодорога от поселка "Большевик" в сторону поселка Хальгасо.
На территории Хабаровского района благоустроено 23 объекта улично-дорожной сети протяженностью 10,5 километров в 18 населенных пунктах. Из них самые протяженные участки – на улицах Центральной в Малиновке, Новой - в Мирном, Амурской - в Корсаково-1, Якутской - в Бычихе, Юбилейной - в Рощино и улице Садовой в Ильинке.
Кроме того, по нацпроекту отремонтировано шесть участков региональных автодорог протяженностью около 30,2 километра в Бикинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском районах и районе имени Лазо, уточняет министерство.
"На работы действует гарантия, по дорожному полотну гарантийный срок составляет пять лет. Краевым минтрансом совместно с ФКУ ДСД "Дальний Восток" регулярно проводится работа по проверке исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств на объектах дорожного хозяйства, отремонтированных в рамках нацпроекта. По их итогам выносятся предписания по устранению замечаний, каждый подрядчик несет ответственность за свой участок", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает правительство региона, Хабаровский край начал участвовать в дорожном нацпроекте в 2019 году. За это время удалось обновить более 820 километров автодорог регионального и местного значения.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Демешин: в Хабаровском крае создан научно-технический центр БПЛА
8 ноября, 10:42
 
Хабаровский крайХабаровский крайХабаровский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала