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В Петербурге водитель каршеринга утопил машину в реке - РИА Новости, 11.11.2024
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18:28 11.11.2024 (обновлено: 18:31 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/reka-1983166132.html
В Петербурге водитель каршеринга утопил машину в реке
В Петербурге водитель каршеринга утопил машину в реке - РИА Новости, 11.11.2024
В Петербурге водитель каршеринга утопил машину в реке
Водитель каршеринга, не справившись с управлением, утопил машину в реке Карповка в Петербурге, спасатели с помощью автокрана извлекли транспорт из воды,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:28
2024-11-11T18:31
происшествия
авто
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Водитель каршеринга, не справившись с управлением, утопил машину в реке Карповка в Петербурге, спасатели с помощью автокрана извлекли транспорт из воды, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "Мужчина, управлявший легковым автомобилем (каршеринг), не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением набережной реки Карповки, после чего автомобиль опрокинулся в реку. Автокраном машину вытащили на берег", - сообщили в пресс-службе. Добавляется, что водолазы поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга обследовали машину, салон был пуст. Сам водитель выбрался из автомобиля самостоятельно. Погибших и пострадавших в происшествии нет.
https://ria.ru/20240504/karshering-1943865713.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге водитель каршеринга утопил машину в реке

В Петербурге водитель каршеринга утопил машину в реке Карповка

© Фото : Главное управление МЧС России по г. Санкт-ПетербургуПодъем автомобиля из реки Карповка в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2024
Подъем автомобиля из реки Карповка в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Подъем автомобиля из реки Карповка в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Водитель каршеринга, не справившись с управлением, утопил машину в реке Карповка в Петербурге, спасатели с помощью автокрана извлекли транспорт из воды, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу.
"Мужчина, управлявший легковым автомобилем (каршеринг), не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением набережной реки Карповки, после чего автомобиль опрокинулся в реку. Автокраном машину вытащили на берег", - сообщили в пресс-службе.
Добавляется, что водолазы поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга обследовали машину, салон был пуст. Сам водитель выбрался из автомобиля самостоятельно. Погибших и пострадавших в происшествии нет.
ДТП с участием каршеринга на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. 4 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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