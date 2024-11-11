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В Петербурге водитель каршеринга утопил машину в реке

В Петербурге водитель каршеринга утопил машину в реке - РИА Новости, 11.11.2024

В Петербурге водитель каршеринга утопил машину в реке

Водитель каршеринга, не справившись с управлением, утопил машину в реке Карповка в Петербурге, спасатели с помощью автокрана извлекли транспорт из воды,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:28

2024-11-11T18:28

2024-11-11T18:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Водитель каршеринга, не справившись с управлением, утопил машину в реке Карповка в Петербурге, спасатели с помощью автокрана извлекли транспорт из воды, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу. "Мужчина, управлявший легковым автомобилем (каршеринг), не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением набережной реки Карповки, после чего автомобиль опрокинулся в реку. Автокраном машину вытащили на берег", - сообщили в пресс-службе. Добавляется, что водолазы поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга обследовали машину, салон был пуст. Сам водитель выбрался из автомобиля самостоятельно. Погибших и пострадавших в происшествии нет.

https://ria.ru/20240504/karshering-1943865713.html

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происшествия, авто, санкт-петербург, россия