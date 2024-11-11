https://ria.ru/20241111/regiony-1982978878.html
Названы регионы с самой доступной ипотекой
Названы регионы с самой доступной ипотекой - РИА Новости, 11.11.2024
Названы регионы с самой доступной ипотекой
Ипотека в России меньше всего сказывается на бюджете жителей Чукотского и Ненецкого автономных округов, там платежи по ней не превышают трети от среднего... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T00:16
2024-11-11T00:16
2024-11-11T00:16
экономика
ипотека
ивановская область
северный кавказ
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ипотека в России меньше всего сказывается на бюджете жителей Чукотского и Ненецкого автономных округов, там платежи по ней не превышают трети от среднего ежемесячного дохода семьи, при этом в Калмыкии и Дагестане жилищные кредиты оказались практически не доступны – обязательства по ним выше зарплат в этих регионах, свидетельствует исследование РИА Новости. Эксперты агентства подготовили рейтинг регионов по ипотечным платежам. В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек. Согласно результатам исследования, в целом по стране соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух человек по состоянию на октябрь составило 54%. Для сравнения, в 2023 году в среднем на ипотечный платеж приходилось около 22% дохода. Таким образом, за год ситуация сильно ухудшилась, что объясняется высоким ростом ставок по ипотеке В лидерах - Крайний СеверПервую строчку в рейтинге по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты двух человек занял Чукотский автономный округ с 28,8%. Затем следует Ненецкий автономный округ с 30,7%. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с 32,1%. На четвертом и пятом местах расположились Магаданская область – 35,3% и Ханты-Мансийский автономный округ – 37,5%. Также в первую десятку попали: Мурманская область (37,6%), Тува (38%), Камчатский край (38,9%), Якутия (41,1%) и Коми (43,1%). Почти все лидеры рейтинга – это северные и удаленные регионы. Их лидерство определяется тем, что из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих регионах заметно превосходят средние цифры для других субъектов Российской Федерации. При этом Москва в рейтинге - на 26-м месте. В столице средний ипотечный платеж занимает почти 55,9% от средней московской зарплаты двух работающих человек. В Санкт-Петербурге - 57,9%, он на 29-й строчке. Таким образом, отношение ипотечного платежа к зарплате в обеих столицах немного хуже среднероссийского значения. АутсайдерыКак выяснили исследователи РИА Новости, в ряде российских регионов для обслуживания ипотечного кредита нужно отдавать более 80% средней месячной зарплаты семьи, где работают два человека. А в двух субъектах и вовсе соотношение доходов и платежа превышает 100%, то есть взять там ипотеку в текущей ситуации при средней зарплате просто невозможно. Так, в Калмыкии и Дагестане ежемесячно на ипотеку будет уходить более двух средних зарплат в регионе. Соотношение зарплат и платежей в этих субъектах составляет 129,3% и 116% соответственно, они заняли последние места в рейтинге. Практически все заработанное за месяц придется отдавать за ипотеку и в Северной Осетии. Почти недоступна ипотека, согласно исследованию, оказалась еще в четырех регионах: в Адыгее, где соотношение платежей и доходов достигает 89,8%, в Крыму (88,7%), в Ивановской области (81,4%) и в Кабардино-Балкарии (80,4%). Таким образом, в нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северного Кавказа, что во многом объясняется невысокими зарплатами. Ситуация на ипотечном рынкеНачиная с июля 2024 года, на рынке ипотеки происходят заметные изменения. Так, рост ключевой ставки и сворачивание льготных программ поддержки привели к замедлению темпов выдачи кредитов на покупку жилья. За девять месяцев текущего года было выдано 1,1 миллиона ипотечных кредитов на 4 триллиона рублей против 1,5 миллиона ссуд на 5,5 триллиона рублей за аналогичный период 2023 года. Таким образом, число ипотечных кредитов и объем их выдачи снизился более, чем на четверть. Для сравнения, в январе-июне, то есть до отмены льготных программ и при более низкой ставке, снижение было менее 10%.
https://ria.ru/20241111/ipoteka-1982387789.html
https://ria.ru/20241007/ipoteka-1976663558.html
https://ria.ru/20240722/reyting-1961104300.html
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экономика, ипотека, ивановская область, северный кавказ
Экономика, Ипотека, Ивановская область, Северный Кавказ
Названы регионы с самой доступной ипотекой
Ипотека в России меньше всего влияет на бюджет жителей Чукотки и Ненецкого АО
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ипотека в России меньше всего сказывается на бюджете жителей Чукотского и Ненецкого автономных округов, там платежи по ней не превышают трети от среднего ежемесячного дохода семьи, при этом в Калмыкии и Дагестане жилищные кредиты оказались практически не доступны – обязательства по ним выше зарплат в этих регионах, свидетельствует исследование РИА Новости.
Эксперты агентства подготовили рейтинг регионов по ипотечным платежам. В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек.
Согласно результатам исследования, в целом по стране соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух человек по состоянию на октябрь составило 54%. Для сравнения, в 2023 году в среднем на ипотечный платеж приходилось около 22% дохода. Таким образом, за год ситуация сильно ухудшилась, что объясняется высоким ростом ставок по ипотеке
В лидерах - Крайний Север
Первую строчку в рейтинге по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты двух человек занял Чукотский автономный округ с 28,8%. Затем следует Ненецкий автономный округ с 30,7%. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с 32,1%. На четвертом и пятом местах расположились Магаданская область – 35,3% и Ханты-Мансийский автономный округ – 37,5%. Также в первую десятку попали: Мурманская область (37,6%), Тува (38%), Камчатский край (38,9%), Якутия (41,1%) и Коми (43,1%).
Почти все лидеры рейтинга – это северные и удаленные регионы. Их лидерство определяется тем, что из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих регионах заметно превосходят средние цифры для других субъектов Российской Федерации.
При этом Москва в рейтинге - на 26-м месте. В столице средний ипотечный платеж занимает почти 55,9% от средней московской зарплаты двух работающих человек. В Санкт-Петербурге - 57,9%, он на 29-й строчке. Таким образом, отношение ипотечного платежа к зарплате в обеих столицах немного хуже среднероссийского значения.
Как выяснили исследователи РИА Новости, в ряде российских регионов для обслуживания ипотечного кредита нужно отдавать более 80% средней месячной зарплаты семьи, где работают два человека. А в двух субъектах и вовсе соотношение доходов и платежа превышает 100%, то есть взять там ипотеку в текущей ситуации при средней зарплате просто невозможно.
Так, в Калмыкии и Дагестане ежемесячно на ипотеку будет уходить более двух средних зарплат в регионе. Соотношение зарплат и платежей в этих субъектах составляет 129,3% и 116% соответственно, они заняли последние места в рейтинге. Практически все заработанное за месяц придется отдавать за ипотеку и в Северной Осетии.
Почти недоступна ипотека, согласно исследованию, оказалась еще в четырех регионах: в Адыгее, где соотношение платежей и доходов достигает 89,8%, в Крыму (88,7%), в Ивановской области
(81,4%) и в Кабардино-Балкарии (80,4%).
Таким образом, в нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северного Кавказа
, что во многом объясняется невысокими зарплатами.
Ситуация на ипотечном рынке
Начиная с июля 2024 года, на рынке ипотеки происходят заметные изменения. Так, рост ключевой ставки и сворачивание льготных программ поддержки привели к замедлению темпов выдачи кредитов на покупку жилья. За девять месяцев текущего года было выдано 1,1 миллиона ипотечных кредитов на 4 триллиона рублей против 1,5 миллиона ссуд на 5,5 триллиона рублей за аналогичный период 2023 года.
Таким образом, число ипотечных кредитов и объем их выдачи снизился более, чем на четверть. Для сравнения, в январе-июне, то есть до отмены льготных программ и при более низкой ставке, снижение было менее 10%.