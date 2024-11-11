В Курской области рассказали, сколько понадобится на восстановление региона
Губернатор Курской области рассказал о затратах на восстановление региона
© AP PhotoСолдат ВСУ на улице Суджи
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице Суджи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Более 700 миллиардов рублей понадобится на восстановление жилого фонда, инфраструктуры и компенсацию ущерба промышленности и сельскому хозяйству в приграничье Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в ходе оперативного совещания.
"Общие затраты на восстановление Курской области - более 700 миллиардов. Мы с первых дней работаем не только с населением, но и со всеми коммерческими структурами, и знаем их приблизительный ущерб, стоимость их имущества и по сельскому хозяйству, и по промышленности. Мы знаем, сколько пострадало наших социальных учреждений, сколько дорог, сколько объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, сколько мостов", - сообщил Смирнов.
Жители курского приграничья начали получать сертификаты на жилье
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Глава региона отметил, что власти продолжают помогать жителям пострадавших районов области. Были проведены разовые выплаты по 10, по 15, по 75 и 150 тысяч рублей. Кроме того, в регионе продолжается выплата по сертификатам за разрушенное жилье. Смирнов отметил, что пока еще невозможно оценить, насколько сильно поврежден жилой фонд в приграничных районах.
"Я неоднократно работал со всеми министерствами, прежде всего это Минстрой, Минфин Российской Федерации. И вы знаете, в конце прошлой недели мы договорились об очередных траншах. Хотя средства эти немалые, хотя только те выверенные списки с министерством обороны, где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации. Мы говорим о том, что там нам нужно еще 118 миллиардов", - добавил Смирнов.
Ранее Смирнов сообщал, что понадобится более 100 миллиардов рублей на восстановление жилья в приграничных районах Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.