https://ria.ru/20241111/rada-1983182068.html

В Раде рассказали, сколько украинцам придется ждать компенсации за жилье

В Раде рассказали, сколько украинцам придется ждать компенсации за жилье - РИА Новости, 11.11.2024

В Раде рассказали, сколько украинцам придется ждать компенсации за жилье

Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает выделение четырех миллиардов гривен (96,7 миллиона долларов) на программу восстановления разрешенного жилья,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:43

2024-11-11T19:43

2024-11-11T20:09

украина

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает выделение четырех миллиардов гривен (96,7 миллиона долларов) на программу восстановления разрешенного жилья, при таком финансировании для полной компенсации за разрушенное жилье понадобится 1575 лет, заявила председатель партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Шуляк. "В законопроекте "О государственном бюджете на 2025 год", поданном на второе чтение, предусмотрено четыре миллиарда гривен на реализацию программы восстановления. Да, это меньше, чем я предполагала в своей правке, и значительно меньше реальных потребностей программы. <...> При нынешнем финансировании в четыре миллиарда гривен в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет", — написала она в Telegram-канале. По словам Шуляк, всего за время действия программы с мая 2023 года жителям Украины выплатили почти 16 миллиардов гривен (примерно 387 миллионов долларов) компенсации за разрушенное жилье.

https://ria.ru/20241110/ukraina-1982965042.html

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украина, владимир зеленский, в мире, верховная рада украины