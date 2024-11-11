https://ria.ru/20241111/rabstvo-1983064177.html
В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством
В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством - РИА Новости, 11.11.2024
В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством
Власти Австралии впервые в истории страны учредили должность комиссара по борьбе с рабством, сообщил в понедельник генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:00
2024-11-11T13:00
2024-11-11T13:00
в мире
австралия
сша
крис эванс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103870/79/1038707979_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_7c53f5bd070c6a2c69973190b95c7d31.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Австралии впервые в истории страны учредили должность комиссара по борьбе с рабством, сообщил в понедельник генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус. "Современное рабство охватывает целый ряд видов эксплуатации, включая торговлю людьми, принудительные браки, принудительный труд, вербовку обманным путем и долговую кабалу. Комиссар по борьбе с рабством будет укреплять деятельность правительства, бизнеса и гражданского сообщества по предотвращению современного рабства и поддержке его жертвам", - сказано в опубликованном на сайте генерального прокурора Австралии заявлении. Отмечается, что новую должность займет руководитель международной правозащитной организации Walk Free Крис Эванс 2 декабря 2024 года сроком на пять лет. Для учреждения и работы комиссара по борьбе с рабством правительство Австралии выделило 8 миллионов австралийских долларов (5,3 миллиона долларов США). По данным сайта Anti-Slavery Australia, в Австралии жертвами современного рабства являются более 1,9 тысячи человек. Причем из пяти жертв можно определить только одну.
https://rsport.ria.ru/20240520/boets-1947213654.html
https://ria.ru/20240628/rabstvo-1956222202.html
австралия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103870/79/1038707979_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_c3a06e110ccc11904becee6dae504fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, сша, крис эванс
В мире, Австралия, США, Крис Эванс
В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством
В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Австралии впервые в истории страны учредили должность комиссара по борьбе с рабством, сообщил в понедельник генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус.
"Современное рабство охватывает целый ряд видов эксплуатации, включая торговлю людьми, принудительные браки, принудительный труд, вербовку обманным путем и долговую кабалу. Комиссар по борьбе с рабством будет укреплять деятельность правительства, бизнеса и гражданского сообщества по предотвращению современного рабства и поддержке его жертвам", - сказано в опубликованном на сайте генерального прокурора Австралии заявлении.
Отмечается, что новую должность займет руководитель международной правозащитной организации Walk Free Крис Эванс
2 декабря 2024 года сроком на пять лет. Для учреждения и работы комиссара по борьбе с рабством правительство Австралии выделило 8 миллионов австралийских долларов (5,3 миллиона долларов США
).
По данным сайта Anti-Slavery Australia, в Австралии жертвами современного рабства являются более 1,9 тысячи человек. Причем из пяти жертв можно определить только одну.