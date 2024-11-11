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В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством - РИА Новости, 11.11.2024
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13:00 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/rabstvo-1983064177.html
В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством
В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством - РИА Новости, 11.11.2024
В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством
Власти Австралии впервые в истории страны учредили должность комиссара по борьбе с рабством, сообщил в понедельник генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:00
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Австралии впервые в истории страны учредили должность комиссара по борьбе с рабством, сообщил в понедельник генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус. "Современное рабство охватывает целый ряд видов эксплуатации, включая торговлю людьми, принудительные браки, принудительный труд, вербовку обманным путем и долговую кабалу. Комиссар по борьбе с рабством будет укреплять деятельность правительства, бизнеса и гражданского сообщества по предотвращению современного рабства и поддержке его жертвам", - сказано в опубликованном на сайте генерального прокурора Австралии заявлении. Отмечается, что новую должность займет руководитель международной правозащитной организации Walk Free Крис Эванс 2 декабря 2024 года сроком на пять лет. Для учреждения и работы комиссара по борьбе с рабством правительство Австралии выделило 8 миллионов австралийских долларов (5,3 миллиона долларов США). По данным сайта Anti-Slavery Australia, в Австралии жертвами современного рабства являются более 1,9 тысячи человек. Причем из пяти жертв можно определить только одну.
https://rsport.ria.ru/20240520/boets-1947213654.html
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в мире, австралия, сша, крис эванс
В мире, Австралия, США, Крис Эванс
В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством

В Австралии впервые учредили должность комиссара по борьбе с рабством

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМельбурн
Мельбурн - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Австралии впервые в истории страны учредили должность комиссара по борьбе с рабством, сообщил в понедельник генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус.
"Современное рабство охватывает целый ряд видов эксплуатации, включая торговлю людьми, принудительные браки, принудительный труд, вербовку обманным путем и долговую кабалу. Комиссар по борьбе с рабством будет укреплять деятельность правительства, бизнеса и гражданского сообщества по предотвращению современного рабства и поддержке его жертвам", - сказано в опубликованном на сайте генерального прокурора Австралии заявлении.
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Отмечается, что новую должность займет руководитель международной правозащитной организации Walk Free Крис Эванс 2 декабря 2024 года сроком на пять лет. Для учреждения и работы комиссара по борьбе с рабством правительство Австралии выделило 8 миллионов австралийских долларов (5,3 миллиона долларов США).
По данным сайта Anti-Slavery Australia, в Австралии жертвами современного рабства являются более 1,9 тысячи человек. Причем из пяти жертв можно определить только одну.
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