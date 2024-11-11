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Над Курской областью сбили третью за день украинскую ракету
Над Курской областью сбили третью за день украинскую ракету - РИА Новости, 11.11.2024
Над Курской областью сбили третью за день украинскую ракету
Третья за день украинская ракета сбита российской ПВО над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:38
2024-11-11T13:38
2024-11-11T13:40
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Третья за день украинская ракета сбита российской ПВО над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Третья украинская ракета сбита нашими бойцами ПВО за день. Благодарю наших защитников", - написал он.
https://ria.ru/20241111/bespilotnik-1983069240.html
курская область
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алексей смирнов (политик) , курская область
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область
Над Курской областью сбили третью за день украинскую ракету
Губернатор Смирнов: над Курской областью сбили третью за день украинскую ракету