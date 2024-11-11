https://ria.ru/20241111/putin-1983170210.html

Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии

Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии - РИА Новости, 11.11.2024

Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии

Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло указал на большое число ДТП в регионе. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:41

2024-11-11T18:41

2024-11-11T20:06

политика

россия

владимир путин

сергей меняйло

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло указал на большое число ДТП в регионе.Президент отметил, что количество аварий здесь превышает средний показатель по стране. По словам главы государства, эта проблема связана с организацией движения и дисциплиной на дорогах.Путин в понедельник провел встречу с Меняйло в Кремле. Глава региона доложил о социально-экономическом развитии региона.

https://ria.ru/20240820/putin-1967399935.html

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политика, россия, владимир путин, сергей меняйло