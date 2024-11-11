https://ria.ru/20241111/putin-1983170210.html
Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии
Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии - РИА Новости, 11.11.2024
Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии
Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло указал на большое число ДТП в регионе. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:41
2024-11-11T18:41
2024-11-11T20:06
политика
россия
владимир путин
сергей меняйло
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло указал на большое число ДТП в регионе.Президент отметил, что количество аварий здесь превышает средний показатель по стране. По словам главы государства, эта проблема связана с организацией движения и дисциплиной на дорогах.Путин в понедельник провел встречу с Меняйло в Кремле. Глава региона доложил о социально-экономическом развитии региона.
https://ria.ru/20240820/putin-1967399935.html
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политика, россия, владимир путин, сергей меняйло
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло
Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии
Путин на встрече с Меняйло отметил большое количество ДТП в Северной Осетии