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Путин поручил сократить сроки выделения средств на мост через реку Лену - РИА Новости, 11.11.2024
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18:03 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/putin-1983160662.html
Путин поручил сократить сроки выделения средств на мост через реку Лену
Путин поручил сократить сроки выделения средств на мост через реку Лену - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил сократить сроки выделения средств на мост через реку Лену
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть сокращение сроков выделения средств из бюджета на строительство моста через реку Лену в Якутии. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:03
2024-11-11T18:03
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть сокращение сроков выделения средств из бюджета на строительство моста через реку Лену в Якутии. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопрос о сокращении сроков предоставления средств федерального бюджета на финансирование проекта по строительству мостового перехода через реку Лену", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2024 года.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил сократить сроки выделения средств на мост через реку Лену

Путин поручил Кабмину сократить сроки выделения средств на мост через реку Лену

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкРека Лена
Река Лена - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Река Лена. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть сокращение сроков выделения средств из бюджета на строительство моста через реку Лену в Якутии.
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос о сокращении сроков предоставления средств федерального бюджета на финансирование проекта по строительству мостового перехода через реку Лену", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2024 года.
Река Лена - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в 2025 году
7 июня, 03:27
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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