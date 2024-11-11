https://ria.ru/20241111/putin-1983160662.html

Путин поручил сократить сроки выделения средств на мост через реку Лену

Путин поручил сократить сроки выделения средств на мост через реку Лену - РИА Новости, 11.11.2024

Путин поручил сократить сроки выделения средств на мост через реку Лену

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть сокращение сроков выделения средств из бюджета на строительство моста через реку Лену в Якутии. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:03

2024-11-11T18:03

2024-11-11T18:03

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть сокращение сроков выделения средств из бюджета на строительство моста через реку Лену в Якутии. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа опубликован на сайте Кремля. "Рассмотреть вопрос о сокращении сроков предоставления средств федерального бюджета на финансирование проекта по строительству мостового перехода через реку Лену", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240607/most-1951196614.html

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экономика, россия, владимир путин