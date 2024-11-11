https://ria.ru/20241111/putin-1983126689.html
Путин расширил список компаний для самостоятельного раскрытия информации
Путин расширил список компаний для самостоятельного раскрытия информации - РИА Новости, 11.11.2024
Путин расширил список компаний для самостоятельного раскрытия информации
Президент России Владимир Путин своим указом расширил список компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:12
2024-11-11T16:12
2024-11-11T16:12
экономика
россия
владимир путин
сургутнефтегаз
новатэк
ямал спг
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом расширил список компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности, в него вошли "Сургутнефтегаз", а также "Новатэк" со своими проектами "Ямал СПГ" и Арктик СПГ 2", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в указ президента от 27 ноября 2023 года "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами". В перечень также вошла компания ЦКБ "Лазурит".
https://ria.ru/20240426/ariston-1942582314.html
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экономика, россия, владимир путин, сургутнефтегаз, новатэк, ямал спг
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сургутнефтегаз, Новатэк, Ямал СПГ
Путин расширил список компаний для самостоятельного раскрытия информации
"Новатэк" и "Сургутнефтегаз" будут сами определять объем раскрываемой информации