https://ria.ru/20241111/putin-1983087847.html
Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии
Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии - РИА Новости, 11.11.2024
Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на проблему переуплотненности детских садов в республике. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:23
2024-11-11T14:23
2024-11-11T14:33
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на проблему переуплотненности детских садов в республике. "Есть еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, – это дефицит мест в детских садах", - сказал Путин во время встречи. "Переуплотненность", - уточнил он. Меняйло ответил, что власти Северной Осетии решат проблему переуплотненности групп в детских садах после капитального ремонта существующих зданий и строительства новых. При этом очереди в детские сады нет, отметил глава Северной Осетии.
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россия, владимир путин, сергей меняйло, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Общество
Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии
Путин обратил внимание на проблему переуплотненности детсадов в Северной Осетии
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на проблему переуплотненности детских садов в республике.
"Есть еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, – это дефицит мест в детских садах", - сказал Путин во время встречи.
"Переуплотненность", - уточнил он.
Меняйло ответил, что власти Северной Осетии решат проблему переуплотненности групп в детских садах после капитального ремонта существующих зданий и строительства новых. При этом очереди в детские сады нет, отметил глава Северной Осетии.