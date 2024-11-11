https://ria.ru/20241111/putin-1983087847.html

Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии

Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии - РИА Новости, 11.11.2024

Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на проблему переуплотненности детских садов в республике. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:23

2024-11-11T14:23

2024-11-11T14:33

россия

владимир путин

сергей меняйло

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на проблему переуплотненности детских садов в республике. "Есть еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, – это дефицит мест в детских садах", - сказал Путин во время встречи. "Переуплотненность", - уточнил он. Меняйло ответил, что власти Северной Осетии решат проблему переуплотненности групп в детских садах после капитального ремонта существующих зданий и строительства новых. При этом очереди в детские сады нет, отметил глава Северной Осетии.

https://ria.ru/20241111/putin-1983075703.html

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россия, владимир путин, сергей меняйло, общество