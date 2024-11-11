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Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии - РИА Новости, 11.11.2024
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14:23 11.11.2024 (обновлено: 14:33 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/putin-1983087847.html
Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии
Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии - РИА Новости, 11.11.2024
Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на проблему переуплотненности детских садов в республике. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:23
2024-11-11T14:33
россия
владимир путин
сергей меняйло
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на проблему переуплотненности детских садов в республике. "Есть еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, – это дефицит мест в детских садах", - сказал Путин во время встречи. "Переуплотненность", - уточнил он. Меняйло ответил, что власти Северной Осетии решат проблему переуплотненности групп в детских садах после капитального ремонта существующих зданий и строительства новых. При этом очереди в детские сады нет, отметил глава Северной Осетии.
https://ria.ru/20241111/putin-1983075703.html
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россия, владимир путин, сергей меняйло, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Общество
Путин заявил о дефиците мест в детсадах в Северной Осетии

Путин обратил внимание на проблему переуплотненности детсадов в Северной Осетии

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на проблему переуплотненности детских садов в республике.
"Есть еще один вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, – это дефицит мест в детских садах", - сказал Путин во время встречи.
"Переуплотненность", - уточнил он.
Меняйло ответил, что власти Северной Осетии решат проблему переуплотненности групп в детских садах после капитального ремонта существующих зданий и строительства новых. При этом очереди в детские сады нет, отметил глава Северной Осетии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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