https://ria.ru/20241111/putin-1983047824.html

Путин открыт для контактов со всеми, заявил Песков

Путин открыт для контактов со всеми, заявил Песков - РИА Новости, 11.11.2024

Путин открыт для контактов со всеми, заявил Песков

Президент России Владимир Путин открыт для контактов со всеми, если Запад даст сигнал, значит надо подождать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:06

2024-11-11T12:06

2024-11-11T12:06

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для контактов со всеми, если Запад даст сигнал, значит надо подождать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро. "Совсем недавно на Валдайском форуме президент в очередной раз повторил, что он остается открытым для всех контактов, переговоров... Если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит их надо дождаться. Пока не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к переговорам Путина с Шольцем.

https://ria.ru/20241111/peskov-1983046176.html

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политика, россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, ard, выборы президента сша — 2024