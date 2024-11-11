https://ria.ru/20241111/putin-1983047824.html
Путин открыт для контактов со всеми, заявил Песков
Путин открыт для контактов со всеми, заявил Песков - РИА Новости, 11.11.2024
Путин открыт для контактов со всеми, заявил Песков
Президент России Владимир Путин открыт для контактов со всеми, если Запад даст сигнал, значит надо подождать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:06
2024-11-11T12:06
2024-11-11T12:06
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для контактов со всеми, если Запад даст сигнал, значит надо подождать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро. "Совсем недавно на Валдайском форуме президент в очередной раз повторил, что он остается открытым для всех контактов, переговоров... Если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит их надо дождаться. Пока не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к переговорам Путина с Шольцем.
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Политика, Россия, Германия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, ARD, Выборы президента США — 2024
Путин открыт для контактов со всеми, заявил Песков
Песков: Путин открыт для контактов, если Запад даст сигнал