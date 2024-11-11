https://ria.ru/20241111/putin-1983046029.html

Путин проведет встречу с главой Северной Осетии

Путин проведет встречу с главой Северной Осетии - РИА Новости, 11.11.2024

Путин проведет встречу с главой Северной Осетии

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:03

2024-11-11T12:03

2024-11-11T12:03

политика

россия

владимир путин

сергей меняйло

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Из публичного будет встреча с главой Северной Осетии - Алания Сергеем Меняйло. Они давно знакомы, и губернатору тоже есть о чем переговорить", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что другие встречи Путина в понедельник носят непубличный характер.

https://ria.ru/20241111/peskov-1983044630.html

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политика, россия, владимир путин, сергей меняйло, дмитрий песков