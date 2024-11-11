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Путин поручил начать реализацию плана по развитию Большого Уссурийского - РИА Новости, 11.11.2024
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11:34 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/putin-1983036789.html
Путин поручил начать реализацию плана по развитию Большого Уссурийского
Путин поручил начать реализацию плана по развитию Большого Уссурийского - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил начать реализацию плана по развитию Большого Уссурийского
Президент России Владимир Путин поручил начать с 2025 года реализацию совместного с КНР плана по развитию острова Большой Уссурийский, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:34
2024-11-11T11:34
экономика
россия
большой уссурийский (остров)
хабаровский край
владимир путин
михаил мишустин
дмитрий демешин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил начать с 2025 года реализацию совместного с КНР плана по развитию острова Большой Уссурийский, сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Хабаровского края с учетом ранее данного поручения утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по осуществлению совместно с Китайской Народной Республикой проекта по развитию острова Большой Уссурийский и обеспечить начиная с 2025 года его реализацию, предусмотрев мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до до 15 апреля 2025 года, далее – один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
https://ria.ru/20240927/doroga-1975028490.html
https://ria.ru/20240516/kontseptsiya-1946328133.html
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большой уссурийский (остров)
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экономика, россия, большой уссурийский (остров), хабаровский край, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий демешин
Экономика, Россия, Большой Уссурийский (остров), Хабаровский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Демешин
Путин поручил начать реализацию плана по развитию Большого Уссурийского

Путин поручил начать с 2025 года реализацию плана развития Большого Уссурийского

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкМост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае
Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил начать с 2025 года реализацию совместного с КНР плана по развитию острова Большой Уссурийский, сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Росавтодор подключится к строительству дороги на остров Большой Уссурийский
27 сентября, 12:01
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Хабаровского края с учетом ранее данного поручения утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по осуществлению совместно с Китайской Народной Республикой проекта по развитию острова Большой Уссурийский и обеспечить начиная с 2025 года его реализацию, предусмотрев мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до до 15 апреля 2025 года, далее – один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
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16 мая, 09:18
 
ЭкономикаРоссияБольшой Уссурийский (остров)Хабаровский крайВладимир ПутинМихаил МишустинДмитрий Демешин
 
 
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