https://ria.ru/20241111/putin-1983036789.html

Путин поручил начать реализацию плана по развитию Большого Уссурийского

Путин поручил начать реализацию плана по развитию Большого Уссурийского - РИА Новости, 11.11.2024

Путин поручил начать реализацию плана по развитию Большого Уссурийского

Президент России Владимир Путин поручил начать с 2025 года реализацию совместного с КНР плана по развитию острова Большой Уссурийский, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:34

2024-11-11T11:34

2024-11-11T11:34

экономика

россия

большой уссурийский (остров)

хабаровский край

владимир путин

михаил мишустин

дмитрий демешин

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил начать с 2025 года реализацию совместного с КНР плана по развитию острова Большой Уссурийский, сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Хабаровского края с учетом ранее данного поручения утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по осуществлению совместно с Китайской Народной Республикой проекта по развитию острова Большой Уссурийский и обеспечить начиная с 2025 года его реализацию, предусмотрев мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до до 15 апреля 2025 года, далее – один раз в год; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

https://ria.ru/20240927/doroga-1975028490.html

https://ria.ru/20240516/kontseptsiya-1946328133.html

россия

большой уссурийский (остров)

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, большой уссурийский (остров), хабаровский край, владимир путин, михаил мишустин, дмитрий демешин