https://ria.ru/20241111/putin-1983028087.html

Путин поручил создать инновационный центр на Дальнем Востоке

Путин поручил создать инновационный центр на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.11.2024

Путин поручил создать инновационный центр на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил создать на дальневосточном острове Русский инновационный научно-технологический центр. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:56

2024-11-11T10:56

2024-11-11T10:57

россия

русский (остров)

приморский край

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михаил мишустин

олег кожемяко

экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать на дальневосточном острове Русский инновационный научно-технологический центр. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Приморского края... с учетом ранее данного поручения обеспечить создание на острове Русский инновационного научно-технологического центра и источника синхротронного излучения с использованием механизма дальневосточной концессии, предусмотрев для этих целей необходимые бюджетные ассигнования начиная с 2025 года", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, далее – один раз в год, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

https://ria.ru/20241111/putin-1983027949.html

https://realty.ria.ru/20241111/stavka-1983021177.html

россия

русский (остров)

приморский край

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россия, русский (остров), приморский край, владимир путин, михаил мишустин, олег кожемяко, экономика