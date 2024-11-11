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Путин поручил создать инновационный центр на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.11.2024
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10:56 11.11.2024 (обновлено: 10:57 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/putin-1983028087.html
Путин поручил создать инновационный центр на Дальнем Востоке
Путин поручил создать инновационный центр на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил создать инновационный центр на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил создать на дальневосточном острове Русский инновационный научно-технологический центр. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:56
2024-11-11T10:57
россия
русский (остров)
приморский край
владимир путин
михаил мишустин
олег кожемяко
экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать на дальневосточном острове Русский инновационный научно-технологический центр. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Приморского края... с учетом ранее данного поручения обеспечить создание на острове Русский инновационного научно-технологического центра и источника синхротронного излучения с использованием механизма дальневосточной концессии, предусмотрев для этих целей необходимые бюджетные ассигнования начиная с 2025 года", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, далее – один раз в год, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
https://ria.ru/20241111/putin-1983027949.html
https://realty.ria.ru/20241111/stavka-1983021177.html
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россия, русский (остров), приморский край, владимир путин, михаил мишустин, олег кожемяко, экономика
Россия, Русский (остров), Приморский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Олег Кожемяко, Экономика
Путин поручил создать инновационный центр на Дальнем Востоке

Путин поручил создать инновационный центр на острове Русский

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать на дальневосточном острове Русский инновационный научно-технологический центр.
Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Приморского края... с учетом ранее данного поручения обеспечить создание на острове Русский инновационного научно-технологического центра и источника синхротронного излучения с использованием механизма дальневосточной концессии, предусмотрев для этих целей необходимые бюджетные ассигнования начиная с 2025 года", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, далее – один раз в год, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
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РоссияРусский (остров)Приморский крайВладимир ПутинМихаил МишустинОлег КожемякоЭкономика
 
 
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