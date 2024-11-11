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Путин поручил ускорить разработку самолетов для малой авиации - РИА Новости, 11.11.2024
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10:56 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/putin-1983027949.html
Путин поручил ускорить разработку самолетов для малой авиации
Путин поручил ускорить разработку самолетов для малой авиации - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил ускорить разработку самолетов для малой авиации
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:56
2024-11-11T10:56
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал" - соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... принять решения, направленные на ускорение разработки и производства воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета "Байкал" (с учетом начала его поставок не позднее 2026 года), обеспечив конкурентоспособность таких воздушных судов за счет их стоимости и летно-технических характеристик и предусмотрев реализацию программ государственной поддержки... Срок - 15 февраля 2025 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил ускорить разработку самолетов для малой авиации

Путин поручил ускорить разработку и производство самолетов для малой авиации

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал" - соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... принять решения, направленные на ускорение разработки и производства воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета "Байкал" (с учетом начала его поставок не позднее 2026 года), обеспечив конкурентоспособность таких воздушных судов за счет их стоимости и летно-технических характеристик и предусмотрев реализацию программ государственной поддержки... Срок - 15 февраля 2025 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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