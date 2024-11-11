Рейтинг@Mail.ru
Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/putin-1983025673.html
Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции
Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции - РИА Новости, 11.11.2024
Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:46
2024-11-11T10:46
россия
сахалинская область
владимир путин
михаил мишустин
валерий лимаренко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 15 февраля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
https://ria.ru/20240612/flag-1952317224.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_52916119426b4c73a1e711b85b04beb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сахалинская область, владимир путин, михаил мишустин, валерий лимаренко, общество
Россия, Сахалинская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валерий Лимаренко, Общество
Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции

Путин поручил представить предложения об увековечении памяти о Курилах 1945 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года.
Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – 15 февраля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Триколор на курильском острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
На курильском острове Парамушир развернули триколор
12 июня, 07:21
 
РоссияСахалинская областьВладимир ПутинМихаил МишустинВалерий ЛимаренкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала