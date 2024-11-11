https://ria.ru/20241111/putin-1983025673.html

Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции

Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции - РИА Новости, 11.11.2024

Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:46

2024-11-11T10:46

2024-11-11T10:46

россия

сахалинская область

владимир путин

михаил мишустин

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 15 февраля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сахалинская область, владимир путин, михаил мишустин, валерий лимаренко, общество