https://ria.ru/20241111/putin-1983025673.html
Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции
Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции - РИА Новости, 11.11.2024
Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:46
2024-11-11T10:46
2024-11-11T10:46
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения – 15 февраля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
https://ria.ru/20240612/flag-1952317224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сахалинская область, владимир путин, михаил мишустин, валерий лимаренко, общество
Россия, Сахалинская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валерий Лимаренко, Общество
Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции
Путин поручил представить предложения об увековечении памяти о Курилах 1945 года