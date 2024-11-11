https://ria.ru/20241111/putin-1983011169.html

Аналитик рассказал о выступлении Путина на заседании клуба "Валдай"

Аналитик рассказал о выступлении Путина на заседании клуба "Валдай" - РИА Новости, 11.11.2024

Аналитик рассказал о выступлении Путина на заседании клуба "Валдай"

Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" дало миру понять, что Россия готова к глобальным переменам, а Индонезии следует быть... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:39

2024-11-11T09:39

2024-11-11T09:39

россия

индонезия

владимир путин

брикс

санкт-петербургский государственный университет

северный поток

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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ДЖАКАРТА, 11 ноя - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" дало миру понять, что Россия готова к глобальным переменам, а Индонезии следует быть готовой принять политику России и БРИКС, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. Глава государства в четверг выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Вступительная речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства. В частности, глава государства заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Затем Путин отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление президента на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось 4 часа 8 минут. "Путин ясно дал понять, что Россия готова столкнуться с более масштабными глобальными изменениями. Он подчеркнул важность стран Азии в отношении концепции Большой Евразии, которую он активно продвигает вместе с лидерами Беларуси и Китая в последнее время… Я думаю, Индонезия должна с полной готовностью принять политику России и БРИКС, которая все больше фокусируется на АСЕАН", - отметила Конни. По ее словам, Путин также "высказал свои интересные взгляды на то, чего Западу сегодня не хватает: мозгов". "Заявление поразительное, но очень верное, если принять во внимание энергетическую проблему, которая набирает обороты в Европе и напоминает Западу о нелепости относительно "Северного потока", - пояснила профессор. Она также отметила заявления Путина касательно начала эпохи "революционных перемен". "Он предсказал, что проблемы, с которыми столкнется человечество в ближайшие два десятилетия, будут более сложными, наряду с крупными преобразованиями в мировом порядке из-за таких передовых технологий, как ИИ", - добавила Конни.

https://ria.ru/20241111/sholts-1982980963.html

https://ria.ru/20241110/zhurnalist--1982948266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, индонезия, владимир путин, брикс, санкт-петербургский государственный университет, северный поток, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире