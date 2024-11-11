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Плавность хода на более чем 40 тысячах километров путей проверили на МЖД

Плавность хода на более чем 40 тысячах километров путей проверили на МЖД - РИА Новости, 11.11.2024

Плавность хода на более чем 40 тысячах километров путей проверили на МЖД

Железнодорожные пути на МЖД проверили на плавность хода, всего инспекции подвергли более 41 километра. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтрас Подмосковья. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:48

2024-11-11T15:48

2024-11-11T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Железнодорожные пути на МЖД проверили на плавность хода, всего инспекции подвергли более 41 километра. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на минтрас Подмосковья.В прошлом году за аналогичный период проверили на 12 километров путей меньше. Отмечается, что инспекцию проводили как на МЦК, так и на МЦД. В первом случае проверили 1,1 тысячи километров путей, во втором – 6,5 тысячи.Наиболее пристальное внимание специалисты уделили Московскому узлу, МЦК, МЦД, а также тем участкам, где поезда развивают скорость 140–160 километров в час.В минтрансе добавили, что при выявлении недостатков в плавности хода их устраняют в самые короткие сроки.

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2024

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московская область (подмосковье)