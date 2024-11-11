https://ria.ru/20241111/pushkov-1983064919.html

Пушков рассказал, к чему приведет снятие запрета на удары вглубь России

Пушков рассказал, к чему приведет снятие запрета на удары вглубь России - РИА Новости, 11.11.2024

Пушков рассказал, к чему приведет снятие запрета на удары вглубь России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не понимают, к чему приведет снятие для ВСУ запрета на удары дальнобойными... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:06

2024-11-11T13:06

2024-11-11T13:06

в мире

россия

украина

сша

джо байден

кир стармер

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не понимают, к чему приведет снятие для ВСУ запрета на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, полагает российский сенатор Алексей Пушков. Стармер и Макрон в понедельник собираются обсудить, можно ли убедить американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow до того, как он покинет Белый дом, сообщило ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в Лондоне. "Стармер и Макрон хотят добиться того, чтобы Украина могла наносить удары дальнобойными ракетами по России. Для этого им все равно нужна отмашка США - без согласия Вашингтона они на такое не решатся. По этой причине они намерены попытаться "в последний раз" убедить Байдена дать Украине такое разрешение. А Франция и Британия ей предоставят такие ракеты. Таким путем эти двое не только рассчитывают изменить ход войны, но и сорвать планы Трампа по ее прекращению. Куда это может завести Европу, эти двое думать не хотят или не умеют", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор напомнил, что президент США Джо Байден до сих пор "был против таких ударов". "Но и у него может возникнуть искушение сорвать планы Трампа. Весь вопрос в том, захочет ли Байден быть человеком, который даст старт третьей мировой войне", - предположил политик. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982997720.html

https://ria.ru/20241030/zelenskij-1980877354.html

https://ria.ru/20241111/starmer-1982992832.html

https://ria.ru/20241110/pushkov-1982881892.html

https://ria.ru/20241111/pushkov-1983029635.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, джо байден, кир стармер, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, nbc