https://ria.ru/20241111/pushkov-1983029635.html

Пушков рассказал о создании антитрамповского блока в Европе

Пушков рассказал о создании антитрамповского блока в Европе - РИА Новости, 11.11.2024

Пушков рассказал о создании антитрамповского блока в Европе

Польша, Британия и Франция пытаются создать блок против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:07

2024-11-11T11:07

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Польша, Британия и Франция пытаются создать блок против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению конфликта на Украине, уверен российский сенатор Алексей Пушков. "В Европе поляки, британцы и французы пытаются создать антитрамповский блок, чтобы помешать усилиям Трампа, направленным на прекращение войны, а в идеале - перетянуть его на свою сторону. Второе маловероятно, поскольку и (премьер Польши Дональд) Туск, и (премьер Британии Кир) Стармер, и (президент Франции Эммануэль) Макрон - враги Трампа, и вряд ли он не в курсе. Здесь все зависит от решимости Трампа", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Пушков отметил, что если Трамп будет верен своим обещаниям и убеждениям, то "ни Польша, ни Британия помешать ему идти по этому пути не смогут". "Но их расчет на то, что у них много союзников в самих США, которые помогут им переубедить Трампа насчет Украины", - резюмировал политик. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

https://ria.ru/20241111/sholts-1982986494.html

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в мире, сша, польша, украина, дональд трамп, алексей пушков, владимир зеленский, nbc, выборы президента сша — 2024