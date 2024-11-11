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Инцидентом с самолетом Хабаровск — Совгавань заинтересовался СК России

Инцидентом с самолетом Хабаровск — Совгавань заинтересовался СК России - РИА Новости, 11.11.2024

Инцидентом с самолетом Хабаровск — Совгавань заинтересовался СК России

Доследственная проверка проводится по факту инцидента с самолетом Хабаровск - Советская Гавань, который по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T06:09

2024-11-11T06:09

2024-11-11T06:41

происшествия

россия

хабаровск

советская гавань

следственный комитет россии (ск рф)

ан-74

дальневосточная транспортная прокуратура

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ХАБАРОВСК, 11 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту инцидента с самолетом Хабаровск - Советская Гавань, который по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", — говорится в сообщении ведомства. Хабаровской транспортной прокуратурой также организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что в понедельник самолет Ан-74, выполнявший рейс Хабаровск - Советская Гавань авиакомпании "Хабаровские авиалинии", по технических причинам вернулся в аэропорт вылета. Следственное управление уточнило, что модель самолета - Ан-24Б, инцидент обошелся без пострадавших. Посадка прошла благополучно.

https://ria.ru/20240503/krasnoyarsk-1943611002.html

россия

хабаровск

советская гавань

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происшествия, россия, хабаровск, советская гавань, следственный комитет россии (ск рф), ан-74, дальневосточная транспортная прокуратура