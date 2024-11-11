https://ria.ru/20241111/programma-1983072824.html
Образовательная программа Наццентра ГЧП стартовала в очном формате
Образовательная программа Наццентра ГЧП стартовала в очном формате - РИА Новости, 11.11.2024
Образовательная программа Наццентра ГЧП стартовала в очном формате
Наццентр ГЧП (группа ВЭБ.РФ) объявил о старте очного модуля программы повышения квалификации "Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:51
2024-11-11T13:51
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наццентр ГЧП (группа ВЭБ.РФ) объявил о старте очного модуля программы повышения квалификации "Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах ГЧП"; обучение пройдет с 11 по 15 ноября, сообщили в госкорпорации. "Мы видим высокий интерес регионов и городов к образовательным программам в сфере ГЧП и развития инфраструктуры. Это особенно актуально с учетом поставленных президентом задач по развитию отрасли и активизации привлечения частных инвестиций. Уверен, что развитие образовательных программ с привлечением лучшей экспертизы будет одним из ключевых треков Наццентра ГЧП", — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей Самохин, его слова привели в госкорпорации. В программе принимают участие управленцы из 12 регионов: Москвы, Архангельской, Волгоградской, Иркутской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской и Сахалинской областей, ХМАО-Югры, Республик Коми и Мордовия. Среди участников представители органов региональной власти и подведомственных организаций, инфраструктурные инвесторы, сотрудники финансово-кредитных организаций и консалтинговых компаний, а также организаций развития. Программа обучения позволяет получить комплексное представление о реализации инвестпроектов с применением механизма ГЧП. Во время обучения участники пройдут все этапы — от подготовки до сдачи проекта в эксплуатацию, разберут возможные риски и способы их минимизации с позиции государства, бизнеса и финансирующей организации. Участников обучения ждут мастер-классы от ведущих экспертов рынка ГЧП — 27 преподавателей из ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Сбера, АБ "Качкин и Партнеры", Газпромбанка, ТеДо и других участников рынка, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, архангельское, сбер, газпромбанк, вэб.рф (вэб)
Россия, Москва, Архангельское, Сбер, Газпромбанк, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наццентр ГЧП (группа ВЭБ.РФ) объявил о старте очного модуля программы повышения квалификации "Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах ГЧП"; обучение пройдет с 11 по 15 ноября, сообщили в госкорпорации.
"Мы видим высокий интерес регионов и городов к образовательным программам в сфере ГЧП и развития инфраструктуры. Это особенно актуально с учетом поставленных президентом задач по развитию отрасли и активизации привлечения частных инвестиций. Уверен, что развитие образовательных программ с привлечением лучшей экспертизы будет одним из ключевых треков Наццентра ГЧП", — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Национального центра ГЧП Андрей Самохин, его слова привели в госкорпорации.
В программе принимают участие управленцы из 12 регионов: Москвы
, Архангельской
, Волгоградской, Иркутской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской и Сахалинской областей
, ХМАО-Югры, Республик Коми
и Мордовия. Среди участников представители органов региональной власти и подведомственных организаций, инфраструктурные инвесторы, сотрудники финансово-кредитных организаций и консалтинговых компаний, а также организаций развития.
Программа обучения позволяет получить комплексное представление о реализации инвестпроектов с применением механизма ГЧП. Во время обучения участники пройдут все этапы — от подготовки до сдачи проекта в эксплуатацию, разберут возможные риски и способы их минимизации с позиции государства, бизнеса и финансирующей организации.
Участников обучения ждут мастер-классы от ведущих экспертов рынка ГЧП — 27 преподавателей из ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Сбера, АБ "Качкин и Партнеры", Газпромбанка, ТеДо и других участников рынка, говорится в сообщении.