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В ГД внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет службы по призыву - РИА Новости, 11.11.2024
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20:00 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/proekt--1983184389.html
В ГД внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет службы по призыву
В ГД внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет службы по призыву - РИА Новости, 11.11.2024
В ГД внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет службы по призыву
В Госдуму внесен законопроект о зачислении службы в добровольческих формированиях в счет обязательной военной службы по призыву, документ имеется в распоряжении РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:00
2024-11-11T20:00
госдума рф
алексей журавлев
михаил шеремет
александр бородай
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о зачислении службы в добровольческих формированиях в счет обязательной военной службы по призыву, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), а также депутаты Госдумы Михаил Шеремет и Александр Бородай ("Единая Россия"). Изменения предлагается внести в статью 23 закона "О воинской обязанности и военной службе", которой устанавливаются категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу по призыву, дополнив этот перечень добровольцами. "Действующим законодательством не предусмотрена отсрочка или освобождение от призыва на военную службу для данной категории лиц. Данная инициатива направлена на так называемое зачисление службы в добровольческих формированиях в счет обязательной военной службы по призыву", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа считают, что добровольцы приобретают практические боевые навыки и военный опыт, что позволяет им быстрее адаптироваться к службе в регулярных войсках и повышает общую эффективность военного аппарата, а также проявляют высокую степень патриотизма и готовность защищать Отечество, что должно быть поощрено и учтено при распределении военных ресурсов. Журавлев пояснил РИА Новости, что в настоящее время тот, кто участвовал в СВО на добровольных началах, особенно в первое время, и в подразделениях Минобороны не значился, может попасть на службу на общих основаниях. "На деле, конечно, с каждым таким случаем нужно разбираться отдельно, и, если молодой человек может подтвердить документально и свое участие, и свое ранение, относиться к нему, думаю, следует иначе. Чтобы впредь такой путаницы не возникало, мы подготовили к внесению законопроект в Госдуму, который приравнивал бы службу в добровольческих подразделениях к армейской. Что было бы как минимум справедливо, ведь человек точно так же, как и профессиональные военные, рисковал жизнью и здоровьем, защищая Родину, а ему предлагается сделать это во второй раз", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html
https://ria.ru/20240624/stazh-1955059732.html
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госдума рф, алексей журавлев , михаил шеремет, александр бородай, общество
Госдума РФ, Алексей Журавлев , Михаил Шеремет, Александр Бородай, Общество
В ГД внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет службы по призыву

В ГД внесли законопроект о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о зачислении службы в добровольческих формированиях в счет обязательной военной службы по призыву, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), а также депутаты Госдумы Михаил Шеремет и Александр Бородай ("Единая Россия"). Изменения предлагается внести в статью 23 закона "О воинской обязанности и военной службе", которой устанавливаются категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу по призыву, дополнив этот перечень добровольцами.
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"Действующим законодательством не предусмотрена отсрочка или освобождение от призыва на военную службу для данной категории лиц. Данная инициатива направлена на так называемое зачисление службы в добровольческих формированиях в счет обязательной военной службы по призыву", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы документа считают, что добровольцы приобретают практические боевые навыки и военный опыт, что позволяет им быстрее адаптироваться к службе в регулярных войсках и повышает общую эффективность военного аппарата, а также проявляют высокую степень патриотизма и готовность защищать Отечество, что должно быть поощрено и учтено при распределении военных ресурсов.
Журавлев пояснил РИА Новости, что в настоящее время тот, кто участвовал в СВО на добровольных началах, особенно в первое время, и в подразделениях Минобороны не значился, может попасть на службу на общих основаниях.
"На деле, конечно, с каждым таким случаем нужно разбираться отдельно, и, если молодой человек может подтвердить документально и свое участие, и свое ранение, относиться к нему, думаю, следует иначе. Чтобы впредь такой путаницы не возникало, мы подготовили к внесению законопроект в Госдуму, который приравнивал бы службу в добровольческих подразделениях к армейской. Что было бы как минимум справедливо, ведь человек точно так же, как и профессиональные военные, рисковал жизнью и здоровьем, защищая Родину, а ему предлагается сделать это во второй раз", - сказал депутат.
Добровольцы - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Госдуму внесли законопроект о стаже у добровольцев
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Госдума РФАлексей ЖуравлевМихаил ШереметАлександр БородайОбщество
 
 
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