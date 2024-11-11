https://ria.ru/20241111/prigovor-1983182885.html

В Волгограде вынесли приговор женщине за убийство сына

В Волгограде вынесли приговор женщине за убийство сына - РИА Новости, 11.11.2024

В Волгограде вынесли приговор женщине за убийство сына

Суд в Волгограде на основании вердикта присяжных заседателей приговорил 37-летнюю женщину к 11 годам колонии за то, что она забила до смерти своего маленького... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:48

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ВОЛГОГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Суд в Волгограде на основании вердикта присяжных заседателей приговорил 37-летнюю женщину к 11 годам колонии за то, что она забила до смерти своего маленького сына, сообщает в понедельник Дзержинский районный суд Волгограда. По данным суда, в августе 2022 года пьяная жительница Волгограда сильно избила маленького сына, но помощь ему не оказала. Врача ребенку вызвал его отец, когда вернулся с работы. По информации суда, мальчик скончался через два месяца в больнице. В ноябре того же года женщина во время распития алкоголя поссорилась с другом своего сожителем и избила его, по данным суда, она нанесла ему не менее 38 ударов руками и тупым предметом, отчего мужчина скончался на месте. "На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Дзержинский районный суд Волгограда признал Анну Коновалову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда в его Telegram-канале. Отмечается, что присяжные заседатели признали женщину невиновной в смерти друга и оправдали ее. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html

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происшествия, волгоград, россия