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В Волгограде вынесли приговор женщине за убийство сына - РИА Новости, 11.11.2024
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19:48 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/prigovor-1983182885.html
В Волгограде вынесли приговор женщине за убийство сына
В Волгограде вынесли приговор женщине за убийство сына - РИА Новости, 11.11.2024
В Волгограде вынесли приговор женщине за убийство сына
Суд в Волгограде на основании вердикта присяжных заседателей приговорил 37-летнюю женщину к 11 годам колонии за то, что она забила до смерти своего маленького... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:48
2024-11-11T19:48
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ВОЛГОГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Суд в Волгограде на основании вердикта присяжных заседателей приговорил 37-летнюю женщину к 11 годам колонии за то, что она забила до смерти своего маленького сына, сообщает в понедельник Дзержинский районный суд Волгограда. По данным суда, в августе 2022 года пьяная жительница Волгограда сильно избила маленького сына, но помощь ему не оказала. Врача ребенку вызвал его отец, когда вернулся с работы. По информации суда, мальчик скончался через два месяца в больнице. В ноябре того же года женщина во время распития алкоголя поссорилась с другом своего сожителем и избила его, по данным суда, она нанесла ему не менее 38 ударов руками и тупым предметом, отчего мужчина скончался на месте. "На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Дзержинский районный суд Волгограда признал Анну Коновалову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда в его Telegram-канале. Отмечается, что присяжные заседатели признали женщину невиновной в смерти друга и оправдали ее. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20241022/sud-1979311248.html
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происшествия, волгоград, россия
Происшествия, Волгоград, Россия
В Волгограде вынесли приговор женщине за убийство сына

В Волгограде женщину приговорили к 11 годам колонии за избиение сына до смерти

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛГОГРАД, 11 ноя - РИА Новости. Суд в Волгограде на основании вердикта присяжных заседателей приговорил 37-летнюю женщину к 11 годам колонии за то, что она забила до смерти своего маленького сына, сообщает в понедельник Дзержинский районный суд Волгограда.
По данным суда, в августе 2022 года пьяная жительница Волгограда сильно избила маленького сына, но помощь ему не оказала. Врача ребенку вызвал его отец, когда вернулся с работы. По информации суда, мальчик скончался через два месяца в больнице. В ноябре того же года женщина во время распития алкоголя поссорилась с другом своего сожителем и избила его, по данным суда, она нанесла ему не менее 38 ударов руками и тупым предметом, отчего мужчина скончался на месте.
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"На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Дзержинский районный суд Волгограда признал Анну Коновалову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда в его Telegram-канале.
Отмечается, что присяжные заседатели признали женщину невиновной в смерти друга и оправдали ее.
Приговор в силу не вступил.
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