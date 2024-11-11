https://ria.ru/20241111/prigovor-1983066495.html

Суд вынес приговор другу Понасенкова* за убийство по неосторожности

Суд вынес приговор другу Понасенкова* за убийство по неосторожности - РИА Новости, 11.11.2024

Суд вынес приговор другу Понасенкова* за убийство по неосторожности

Хамовнический суд Москвы приговорил к году ограничения свободы Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова* (признан иностранным агентом), за убийство РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:14

2024-11-11T13:14

2024-11-11T13:14

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к году ограничения свободы Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова* (признан иностранным агентом), за убийство по неосторожности, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Зарипова виновным и назначил наказание в виде года ограничения свободы", - сказали в суде. Такого наказания и требовал прокурор. Подсудимый вину не признает. По данным следствия, летом прошлого года к прогуливающимся по Арбату в Москве Понасенкову* и Зарипову подошел нетрезвый мужчина. Между приятелем публициста и прохожим завязался конфликт, Зарипов толкнул мужчину, тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он умер. Зарипову вменили часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на два года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241109/arest-1982828143.html

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россия, москва, евгений понасенков, общество