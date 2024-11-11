https://ria.ru/20241111/prigovor-1983066495.html
Суд вынес приговор другу Понасенкова* за убийство по неосторожности
Суд вынес приговор другу Понасенкова* за убийство по неосторожности - РИА Новости, 11.11.2024
Суд вынес приговор другу Понасенкова* за убийство по неосторожности
Хамовнический суд Москвы приговорил к году ограничения свободы Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова* (признан иностранным агентом), за убийство РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:14
2024-11-11T13:14
2024-11-11T13:14
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к году ограничения свободы Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова* (признан иностранным агентом), за убийство по неосторожности, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Зарипова виновным и назначил наказание в виде года ограничения свободы", - сказали в суде. Такого наказания и требовал прокурор. Подсудимый вину не признает. По данным следствия, летом прошлого года к прогуливающимся по Арбату в Москве Понасенкову* и Зарипову подошел нетрезвый мужчина. Между приятелем публициста и прохожим завязался конфликт, Зарипов толкнул мужчину, тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он умер. Зарипову вменили часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на два года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241109/arest-1982828143.html
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россия, москва, евгений понасенков, общество
Россия, Москва, Евгений Понасенков, Общество
Суд вынес приговор другу Понасенкова* за убийство по неосторожности
Друга Понасенкова Зарипова приговорили к году ограничения свободы за убийство
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к году ограничения свободы Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова* (признан иностранным агентом), за убийство по неосторожности, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Зарипова виновным и назначил наказание в виде года ограничения свободы", - сказали в суде.
Такого наказания и требовал прокурор. Подсудимый вину не признает.
По данным следствия, летом прошлого года к прогуливающимся по Арбату в Москве Понасенкову* и Зарипову подошел нетрезвый мужчина. Между приятелем публициста и прохожим завязался конфликт, Зарипов толкнул мужчину, тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он умер.
Зарипову вменили часть 1 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на два года.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента