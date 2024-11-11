https://ria.ru/20241111/priangarja-1983165602.html

В Приангарье хотят увеличить "льготный" диапазон потребления электроэнергии

В Приангарье хотят увеличить "льготный" диапазон потребления электроэнергии - РИА Новости, 11.11.2024

В Приангарье хотят увеличить "льготный" диапазон потребления электроэнергии

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с руководителями партийных фракций законодательного собрания региона заручился поддержкой своей инициативы... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:25

2024-11-11T18:25

2024-11-11T18:26

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ИРКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с руководителями партийных фракций законодательного собрания региона заручился поддержкой своей инициативы об увеличении "льготного" диапазона потребления электроэнергии жителями региона, установленного правительством РФ, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приангарья. Кобзев провёл встречу с председателем законодательного собрания региона Александром Ведерниковым и руководителями фракций политических партий, входящих в состав областного парламента. Темой встречи стали утверждённые правительством РФ диапазоны потребления электрической энергии для населения. Правительством РФ 1 ноября было принято постановление, определившее единые максимальные значения диапазонов потребления электрической энергии для жителей всех субъектов с дифференцированными тарифами. Так, для первого "льготного" диапазона потребления верхняя граница составляет 3,9 тысячи кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6 тысяч кВт*ч. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Они затронут интересы большого круга жителей Иркутской области, где многие в отсутствие альтернативных источников используют электроотопление, – это более 220 тысяч человек. Ранее глава Приангарья направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой увеличить первый диапазон потребления электрической энергии для потребителей с электроотоплением до уровня не менее 9 тысяч кВт*ч в месяц. Кроме этого, он направил письма в адрес полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского. Подготовлены обращения министру энергетики России Сергею Цивилеву, заместителям председателя правительства России Дмитрию Патрушеву и Александру Новаку. По поручению главы региона создана рабочая группа по вопросам энергопотребления населением Иркутской области. Её возглавил председатель областного правительства Константин Зайцев. На встрече с представителями фракций Кобзев пригласил депутатов присоединиться к рабочей группе для обсуждения и выработки решений. По словам главы региона, продолжительность отопительного сезона в Иркутской области составляет 240 дней, в то время как в западных регионах страны отопительный сезон значительно короче. В частных жилых домах при отсутствии альтернативных источников отопления – газового и централизованного – с учётом природно-климатических условий региона многократно увеличивается потребление электроэнергии. Рост платежей за электроснабжение, обусловленный установленными ограничениями диапазонов, может увеличить, в частности, риски неисполнения плана по строительству жилья. При отсутствии сетевого газа и при высоких ценах на энергоресурсы также невозможно достичь показателей национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Чистый воздух". По словам Кобзева, переход домохозяйств на отопление твердым топливом сразу увеличит экологическую нагрузку на Центральную экологическую зону Байкальской природной территории. "Помимо увеличения значения первого диапазона до 9 тысяч кВт*ч, предлагается рассмотреть возможность установить тарифы, например, на два диапазона – в период отопительного сезона и за пределами отопительного сезона. Внести дополнения в принятое постановление правительства в части группировки регионов страны с учётом природно-климатических, географических особенностей, а также сроков начала его реализации в регионах с низким уровнем газификации", - говорится в сообщении. Отмечается, что вводимые постановлением диапазоны объемов потребления электрической энергии не соотносятся с наличием или отсутствием майнинговой деятельности у конкретного потребителя. Ранее Кобзев вышел в правительство с инициативой полного запрета в Приангарье майнинга, в том числе в жилых помещениях. Руководители фракций законодательного собрания и спикер областного парламента поддержали инициативы губернатора. Тема дифференцированных энерготарифов будет вынесена на обсуждение депутатов законодательного собрания региона.

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https://ria.ru/20240918/priangarja-1973465607.html

https://ria.ru/20240418/tekhnoparki-1940792312.html

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Артем Смирнов

экономика, жкх, россия, иркутская область, игорь кобзев, михаил мишустин, анатолий серышев