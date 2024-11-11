https://ria.ru/20241111/premialnye-1982984952.html
Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь
Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь - РИА Новости, 11.11.2024
Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь
Российские компании задумываются о переносе выплаты годовых бонусов работникам с января 2025 года на декабрь 2024 года. Зачем это нужно и чем может обернуться,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:15
2024-11-11T02:15
2024-11-11T02:18
виталий иваненко
экономика
налоги
зарплата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe58f722e044cf141a069f6b1d646ebf.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские компании задумываются о переносе выплаты годовых бонусов работникам с января 2025 года на декабрь 2024 года. Зачем это нужно и чем может обернуться, рассказал в интервью агентству “Прайм" партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Виталий Иваненко.Дело в налоговых изменениях. С 2025 года премиальные могут облагаться налогом на доход по повышенным ставкам (15%, 18%, 20 и 25%), если они превысят установленную планку. Однако расходы на премирование работников предприятия тоже облагаются налогом на прибыль и должны быть экономически обоснованы и подтверждены документами."Иными словами, чтобы перенести выплату годовых премий с начала следующего года на конец этого необходимо подготовить соответствующее обоснование", — объясняет Иваненко. Кроме того, возможность переноса должна быть прописана в нормативных актах предприятия. Если все эти условия выполнены, предприятие может ответить на возможные вопросы налоговой.
https://ria.ru/20211209/premiya-1763003625.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152888/15/1528881521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a3cf2bec2c4e82390d6eca2360cc05a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий иваненко, экономика, налоги, зарплата
Виталий Иваненко, Экономика, Налоги, Зарплата
Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь
Консультант Иваненко сообщил, как налоговые изменения повлияют на премирование
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Российские компании задумываются о переносе выплаты годовых бонусов работникам с января 2025 года на декабрь 2024 года. Зачем это нужно и чем может обернуться, рассказал в интервью
агентству “Прайм" партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Виталий Иваненко.
Дело в налоговых изменениях. С 2025 года премиальные могут облагаться налогом на доход по повышенным ставкам (15%, 18%, 20 и 25%), если они превысят установленную планку. Однако расходы на премирование работников предприятия тоже облагаются налогом на прибыль и должны быть экономически обоснованы и подтверждены документами.
"Иными словами, чтобы перенести выплату годовых премий с начала следующего года на конец этого необходимо подготовить соответствующее обоснование", — объясняет Иваненко.
Кроме того, возможность переноса должна быть прописана в нормативных актах предприятия. Если все эти условия выполнены, предприятие может ответить на возможные вопросы налоговой.