https://ria.ru/20241111/premialnye-1982984952.html

Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь

Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь - РИА Новости, 11.11.2024

Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь

Российские компании задумываются о переносе выплаты годовых бонусов работникам с января 2025 года на декабрь 2024 года. Зачем это нужно и чем может обернуться,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T02:15

2024-11-11T02:15

2024-11-11T02:18

виталий иваненко

экономика

налоги

зарплата

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские компании задумываются о переносе выплаты годовых бонусов работникам с января 2025 года на декабрь 2024 года. Зачем это нужно и чем может обернуться, рассказал в интервью агентству “Прайм" партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Виталий Иваненко.Дело в налоговых изменениях. С 2025 года премиальные могут облагаться налогом на доход по повышенным ставкам (15%, 18%, 20 и 25%), если они превысят установленную планку. Однако расходы на премирование работников предприятия тоже облагаются налогом на прибыль и должны быть экономически обоснованы и подтверждены документами."Иными словами, чтобы перенести выплату годовых премий с начала следующего года на конец этого необходимо подготовить соответствующее обоснование", — объясняет Иваненко. Кроме того, возможность переноса должна быть прописана в нормативных актах предприятия. Если все эти условия выполнены, предприятие может ответить на возможные вопросы налоговой.

https://ria.ru/20211209/premiya-1763003625.html

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виталий иваненко, экономика, налоги, зарплата