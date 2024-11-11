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Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь - РИА Новости, 11.11.2024
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02:15 11.11.2024 (обновлено: 02:18 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/premialnye-1982984952.html
Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь
Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь - РИА Новости, 11.11.2024
Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь
Российские компании задумываются о переносе выплаты годовых бонусов работникам с января 2025 года на декабрь 2024 года. Зачем это нужно и чем может обернуться,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:15
2024-11-11T02:18
виталий иваненко
экономика
налоги
зарплата
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские компании задумываются о переносе выплаты годовых бонусов работникам с января 2025 года на декабрь 2024 года. Зачем это нужно и чем может обернуться, рассказал в интервью агентству “Прайм" партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Виталий Иваненко.Дело в налоговых изменениях. С 2025 года премиальные могут облагаться налогом на доход по повышенным ставкам (15%, 18%, 20 и 25%), если они превысят установленную планку. Однако расходы на премирование работников предприятия тоже облагаются налогом на прибыль и должны быть экономически обоснованы и подтверждены документами."Иными словами, чтобы перенести выплату годовых премий с начала следующего года на конец этого необходимо подготовить соответствующее обоснование", — объясняет Иваненко. Кроме того, возможность переноса должна быть прописана в нормативных актах предприятия. Если все эти условия выполнены, предприятие может ответить на возможные вопросы налоговой.
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виталий иваненко, экономика, налоги, зарплата
Виталий Иваненко, Экономика, Налоги, Зарплата
Раскрыто, чем обернется перенос годовой премии с января на декабрь

Консультант Иваненко сообщил, как налоговые изменения повлияют на премирование

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГодовая премия
Годовая премия - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские компании задумываются о переносе выплаты годовых бонусов работникам с января 2025 года на декабрь 2024 года. Зачем это нужно и чем может обернуться, рассказал в интервью агентству “Прайм" партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Виталий Иваненко.
Дело в налоговых изменениях. С 2025 года премиальные могут облагаться налогом на доход по повышенным ставкам (15%, 18%, 20 и 25%), если они превысят установленную планку. Однако расходы на премирование работников предприятия тоже облагаются налогом на прибыль и должны быть экономически обоснованы и подтверждены документами.
"Иными словами, чтобы перенести выплату годовых премий с начала следующего года на конец этого необходимо подготовить соответствующее обоснование", — объясняет Иваненко.
Кроме того, возможность переноса должна быть прописана в нормативных актах предприятия. Если все эти условия выполнены, предприятие может ответить на возможные вопросы налоговой.
Подсчет денежных средств. Годовая премия - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Годовая премия: от чего зависит размер бонуса к Новому году
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Виталий ИваненкоЭкономикаНалогиЗарплата
 
 
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