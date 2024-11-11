https://ria.ru/20241111/predpriyatie-1983190026.html

Украинские власти сообщили о повреждении предприятия под Днепропетровском

Украинские власти сообщили о повреждении предприятия под Днепропетровском - РИА Новости, 11.11.2024

Украинские власти сообщили о повреждении предприятия под Днепропетровском

Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T20:55

2024-11-11T20:55

2024-11-11T20:55

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

кривой рог

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

днепропетровская область

украина

кривой рог

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днепропетровская область, украина, кривой рог, вооруженные силы рф, в мире