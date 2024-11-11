https://ria.ru/20241111/predpriyatie-1983190026.html
Украинские власти сообщили о повреждении предприятия под Днепропетровском
Украинские власти сообщили о повреждении предприятия под Днепропетровском - РИА Новости, 11.11.2024
Украинские власти сообщили о повреждении предприятия под Днепропетровском
Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:55
2024-11-11T20:55
2024-11-11T20:55
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
кривой рог
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак. Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
днепропетровская область
украина
кривой рог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, украина, кривой рог, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские власти сообщили о повреждении предприятия под Днепропетровском
Лысак: промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
"Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.