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Какой сегодня праздник: что отмечают [дата] в России и в мире по календарю
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06:00 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/prazdnik-1982740837.html
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 ноября в России и в мире
Какой сегодня праздник: что отмечают [дата] в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 ноября в России и в мире
На 11 ноября 2024 года приходится сразу несколько праздников: поздравления принимают работники восстановительного поезда, экономисты и военные пенсионеры. Какой РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:00
2024-11-11T06:00
россия
религиозные праздники
праздники
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На 11 ноября 2024 года приходится сразу несколько праздников: поздравления принимают работники восстановительного поезда, экономисты и военные пенсионеры. Какой сегодня праздник в России и в мире по календарю, кого чтут в этот день православные, какие профессиональные, народные и международные праздники отмечаются, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в России11 ноября в России и в мире отмечается несколько праздников, в том числе профессиональные, религиозные и народные. В этом материале мы расскажем также о исторических событиях, которые произошли в этот день.Профессиональный праздникДень экономиста. Праздник был утвержден приказом Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года. Дата была выбрана не случайно, именно 11 ноября по новому стилю 1765 года в России было создано Императорское Вольное Экономическое Общество. Сейчас в этот день вручают премию “Экономист года”, церемония проходит в государственном Кремлёвском дворце в Москве.День военного пенсионера. Праздник неофициальный, но объединяет всех, кто посвятил жизнь служению Отечеству. Именно те, кто выбрал военную профессию изначально и прошел весь путь до конца, выйдя на заслуженную пенсию, поздравляют друг друга с знаменательным днем и собираются вместе.День работника восстановительного поезда. Основные задачи таких поездов: ликвидация последствий любых аварий на железной дороге. 11 ноября 1936 года нарком путей сообщения СССР Л.М. Каганович подписал приказ №168 Ц “О перестройке работы восстановительных поездов”, который и положил начало профессиональному празднику.Церковный праздникПравославные в этот день вспоминают:Прмц. Анастаси́и Римляныни (III)прп. Авраа́мия Затворника, пресвитера и блж. Марии, племянницы его (ок. 360)прп. Авраа́мия, архимандрита Ростовского (1073–1077)Мчч. Кла́вдия, Асте́рия, Нео́на и Феони́ллы(285)прп. А́нны (Евфимиа́на) (826)Сщмч. Николая Пробатова, пресвитера и с ним мчч. Агломазовских: Космы́, Ви́ктора Краснова, Нау́ма, Фили́ппа, Иоа́нна, Павла, Андре́я, Павла, Васи́лия, Алекси́я, Иоа́нна и Ага́фии (1918)сщмч. Иоа́нна Рудинского, пресвитера (1930)сщмч. Евге́ния Ивашко, пресвитера (1937)мц. Анастаси́и Лебедевой (после 1937)сщмч. Леонида Муравьева, пресвитера (1941)Народный праздникАврамий Овчар и Анастасия Овечница. В этот день в народе вспоминают двух святых: Анастасию Римляныни и Аврамия Ростовского. На Руси святую Анастасию считали заступницей овец, а Аврамия - покровителем овчаров. 11 ноября было принято всей деревней угощать пастухов, чтобы все овцы были здоровы. Люди в этот период стригли овечью шерсть, пряли из нее нитки, вязали теплую одежду.Какой сегодня праздник в миреВо многих странах в этот день вспоминают о погибших в Первой мировой войне, официально этот праздник называется День памяти павших (англ. Remembrance Day). Именно 11 ноября 1918 года было заключено Компьенское перемирие, а Германия признала свою капитуляцию. В этот вооруженном конфликте погибло более 10 млн человек и около 22 млн получили ранения.Международный день энергосбережения. В 2008 году на международном совещании координаторов SPARE (“Школьного проекта по использованию ресурсов и энергии”), проходившем в Казахстане, было принято решение объявить 11 ноября Днем энергосбережения. Праздник получил статус международного, так как к нему присоединились более 20 стран.День шоппинга. В 2009 году китайская компания Alibaba Group решила провести на всех своих интернет-площадках день скидок, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Очень скоро к акции присоединились другие крупные китайские интернет-магазины. Маркетинговый ход удался, только Alibaba Group получила за одни сутки прибыль в размере 5,8 миллиардов долларов США, а праздник скидок теперь проводится ежегодно.Памятные даты в историиИмениныДень ангела 11 ноября празднуют: Анаcтаcия, Мapия, Aнна, Aндpeй, Aфaнacий, Вacилий, Виктop, Ивaн, Киpилл, Aлeкceй, Пaвел, Никoлaй, Тимoфей, Евгeний.
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россия, религиозные праздники, праздники, в мире
Россия, Религиозные праздники, Праздники, В мире

Какой сегодня праздник: что отмечают 11 ноября в России и в мире

© iStock.com / Tara MooreКакой сегодня праздник: что отмечают 11 ноября в России и в мире
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 ноября в России и в мире - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© iStock.com / Tara Moore
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Оглавление
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На 11 ноября 2024 года приходится сразу несколько праздников: поздравления принимают работники восстановительного поезда, экономисты и военные пенсионеры. Какой сегодня праздник в России и в мире по календарю, кого чтут в этот день православные, какие профессиональные, народные и международные праздники отмечаются, - в материале РИА Новости
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Как отдыхаем в ноябре: производственный календарь, выходные и праздники
4 ноября, 10:28

Какой сегодня праздник в России

11 ноября в России и в мире отмечается несколько праздников, в том числе профессиональные, религиозные и народные. В этом материале мы расскажем также о исторических событиях, которые произошли в этот день.

Профессиональный праздник

День экономиста. Праздник был утвержден приказом Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года. Дата была выбрана не случайно, именно 11 ноября по новому стилю 1765 года в России было создано Императорское Вольное Экономическое Общество. Сейчас в этот день вручают премию “Экономист года”, церемония проходит в государственном Кремлёвском дворце в Москве.
День военного пенсионера. Праздник неофициальный, но объединяет всех, кто посвятил жизнь служению Отечеству. Именно те, кто выбрал военную профессию изначально и прошел весь путь до конца, выйдя на заслуженную пенсию, поздравляют друг друга с знаменательным днем и собираются вместе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОфицерская фуражка ВМФ РФ
Офицерская фуражка ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Офицерская фуражка ВМФ РФ
День работника восстановительного поезда. Основные задачи таких поездов: ликвидация последствий любых аварий на железной дороге. 11 ноября 1936 года нарком путей сообщения СССР Л.М. Каганович подписал приказ №168 Ц “О перестройке работы восстановительных поездов”, который и положил начало профессиональному празднику.

Церковный праздник

Православные в этот день вспоминают:
Прмц. Анастаси́и Римляныни (III)
прп. Авраа́мия Затворника, пресвитера и блж. Марии, племянницы его (ок. 360)
прп. Авраа́мия, архимандрита Ростовского (1073–1077)
Мчч. Кла́вдия, Асте́рия, Нео́на и Феони́ллы(285)
прп. А́нны (Евфимиа́на) (826)
Сщмч. Николая Пробатова, пресвитера и с ним мчч. Агломазовских: Космы́, Ви́ктора Краснова, Нау́ма, Фили́ппа, Иоа́нна, Павла, Андре́я, Павла, Васи́лия, Алекси́я, Иоа́нна и Ага́фии (1918)сщмч. Иоа́нна Рудинского, пресвитера (1930)сщмч. Евге́ния Ивашко, пресвитера (1937)мц. Анастаси́и Лебедевой (после 1937)сщмч. Леонида Муравьева, пресвитера (1941)
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Народный праздник

Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. В этот день в народе вспоминают двух святых: Анастасию Римляныни и Аврамия Ростовского. На Руси святую Анастасию считали заступницей овец, а Аврамия - покровителем овчаров. 11 ноября было принято всей деревней угощать пастухов, чтобы все овцы были здоровы. Люди в этот период стригли овечью шерсть, пряли из нее нитки, вязали теплую одежду.

Какой сегодня праздник в мире

Во многих странах в этот день вспоминают о погибших в Первой мировой войне, официально этот праздник называется День памяти павших (англ. Remembrance Day). Именно 11 ноября 1918 года было заключено Компьенское перемирие, а Германия признала свою капитуляцию. В этот вооруженном конфликте погибло более 10 млн человек и около 22 млн получили ранения.
Международный день энергосбережения. В 2008 году на международном совещании координаторов SPARE (“Школьного проекта по использованию ресурсов и энергии”), проходившем в Казахстане, было принято решение объявить 11 ноября Днем энергосбережения. Праздник получил статус международного, так как к нему присоединились более 20 стран.
© iStock.com / Maksym BelchenkoДевушка с ноутбуком и банковской картой
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© iStock.com / Maksym Belchenko
Девушка с ноутбуком и банковской картой
День шоппинга. В 2009 году китайская компания Alibaba Group решила провести на всех своих интернет-площадках день скидок, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Очень скоро к акции присоединились другие крупные китайские интернет-магазины. Маркетинговый ход удался, только Alibaba Group получила за одни сутки прибыль в размере 5,8 миллиардов долларов США, а праздник скидок теперь проводится ежегодно.

Памятные даты в истории

  • 11 ноября 1837 года была открыта первая в России пассажирская железная дорога - Петербург-Царское Село.
  • 41 год назад в 1983 году появился первый компьютерный вирус. Американский студент Фред Коэн написал программу, которая способна заражать компьютер со скоростью от 5 минут. Он же через год рассказал в своей работе о необходимости создания антивирусных программ.

Именины

День ангела 11 ноября празднуют: Анаcтаcия, Мapия, Aнна, Aндpeй, Aфaнacий, Вacилий, Виктop, Ивaн, Киpилл, Aлeкceй, Пaвел, Никoлaй, Тимoфей, Евгeний.
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