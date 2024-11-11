https://ria.ru/20241111/pomosch-1983148600.html

Нижегородские волонтеры передали внедорожник участникам СВО

Нижегородские волонтеры передали внедорожник участникам СВО - РИА Новости, 11.11.2024

Нижегородские волонтеры передали внедорожник участникам СВО

Нижегородские волонтеры передали внедорожник с гуманитарным грузом для нужд участников специальной военной операции, сообщает волонтерский центр Нижегородской... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:26

2024-11-11T17:26

2024-11-11T17:26

надежные люди

нижегородская область

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Нижегородские волонтеры передали внедорожник с гуманитарным грузом для нужд участников специальной военной операции, сообщает волонтерский центр Нижегородской области. К сбору средств для покупки автомобиля присоединились участницы образовательного проекта "Женское лидерство", а также неравнодушные жители региона. "Отправляем сегодня еще одну машину вместе с гуманитарным грузом для наших героев. Хотели бы отметить, насколько сплоченно и дружно работают жители региона, наши партнеры и волонтеры – за короткий срок удалось отправить 23 автомобиля, которые сейчас так необходимы на передовой. Благодарим каждого за поддержку", - приводятся в сообщении слова генерального директора волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной. Боец с позывным "Глаз" отметил, что автомобили очень помогают при выполнении боевых задач. "Запросы на автомобили поступают регулярно. Машины в зоне СВО с учетом полевых условий и бездорожья эксплуатируются очень интенсивно. В координационном центре ценят помощь волонтеров, их готовность принять участие в общем деле поддержки фронта", - отметила руководитель координационного центра по поддержке мобилизованных, военнослужащих и их семей Татьяна Дружинина. Вместе с автомобилем на передовую была передана очередная партия гуманитарной помощи, в состав которой вошли продукты первой необходимости, средства личной гигиены, медикаменты, окопные свечи. Также были отправлены посылки, письма с теплыми пожеланиями и стихами от пожилых нижегородцев.

https://ria.ru/20241111/pomosch-1983069041.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, сво